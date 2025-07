El president de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, acudió ayer al comité ejecutivo nacional del PP. Su presencia no es segura en estas reuniones de los lunes en Génova desde la gran riada. Entró sin hacer declaraciones (suele evitarlas en los últimos meses en la sede central del PP), pero se le vio relajado a su llegada. Incluso con bromas. La imagen es elocuente: cuadrado militarmente ante Ester Muñoz, la nueva portavoz de los populares en el congreso y uno de los actuales mandos de poder. Mazón no ha escondido su satisfacción por los movimientos en los cuadros altos del partido: la tesis es que Miguel Tellado (el nuevo secretario general) y Muñoz son más sensibles a la situación en la Comunitat Valenciana.

Nueve meses en la montaña rusa

Mazón no se acercará hoy a la zona cero, que sigue siendo lugar vetado para actos públicos, dato indicativo de cómo hierve aún la situación nueves meses de la dana que dejó 228 víctimas mortales. Incluso el pleno del Consell se va a Alpuente, a la Serranía. Pero el president llega a esta fecha en su mejor situación en todo este tiempo.

Para muchos, Mazón no podía llegar al congreso del PP europeo celebrado en València a final de abril, que Feijóo intentó mover a Madrid a última hora sin éxito. Mazón pasó de puntillas, sin discursos, y sin protagonismo gráfico más allá de una foto casi clandestina, pero estuvo.

Parecía imposible que estuviera en el congreso nacional del PP, en Madrid a principios de julio. Y allí estuvo, en un perfil medio, sin voz en la tribuna, pero recibiendo aplausos y los abrazos de Tellado.

Ha recibido editoriales de diarios de alto predicamento en la familia conservadora señalando que debía irse. Ha escuchado como el líder del partido lo calificaba de «noqueado» en los días posteriores al 29-O. Lleva viendo cada mes manifestaciones de miles de personas pidiendo su dimisión. Su agenda pública se prepara y se difunde con cuidado, intentando evitar protestas e incidentes, como el del trabajador que se encaró con él en Alaquàs hace quince días.

A pesar de todo eso, de la etiqueta de «cadáver político» que algunos dentro y fuera del partido le han colgado, llega a la cita de estos nueve meses en su «mejor» momento en este tiempo. Mejor es afirmar mucho dicho todo lo anterior, pero su situación es más plácida. La clave es el factor tiempo, porque era inevitable que surgieran asuntos que desplazaran la dana del foco mediático nacional. La potencia de los escándalos de corrupción (presunta) en torno a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo y también incluso el que acecha a Cristóbal Montoro han sido un alivio para Mazón.

La sorpresa sobrevenida y que refuerza más a Mazón ante los mandos del PP es el informe de la Guardia Civil que, por primera vez, avala el relato sostenido por el Consell después de que la jueza de la causa lo hubiera arrinconado para poner el foco en el envío («tardío») del SMS de alerta y la gestión autonómica de la emergencia. El citado cuerpo de seguridad incide ahora en la tesis de la falta de información de las agencias estatales (CHJ y Aemet) en los momentos críticos del 29-O y devuelve la atención exclusivamente al barranco del Poyo. Puede que judicialmente no vaya más allá, ya que los estudios más completos señalan que se trató de una sucesión de crecidas de distintas ramblas en tres horas, no solo la del Poyo, pero políticamente el informe es oxígeno en vena para Mazón antes de agosto.

El president llega así a esta efeméride en su momento menos comprometido, pero también sin ninguna seguridad sobre su futuro. Él da indicios de aspirar incluso a ser candidato a la reelección, pero los silencios en Génova al respecto también son elocuentes.

En la montaña rusa política de estos nueve meses, si Mazón llega en su situación más cómoda, todo lo contrario sucede con Vicent Mompó. Su consuelo estos días son los elogios que recibe de Mazón y los gestos (cuidados) de Génova (la vicepresidencia en el congreso nacional y el cargo ahora en el organigrama: secundario, pero cargo). Pero su posición pública es la más difícil en este tiempo.

Fue de los mandos del PP que salió mejor del día D, por su actividad intensa desde la mañana y su participación en el Cecopi desde su constitución y aquel «¡Enviad la alerta de una puta vez!». Sin embargo, su declaración como testigo ante la jueza y el choque de versiones con respecto a lo que había mantenido ante los medios de comunicación con anterioridad lo han situado en el ojo del huracán.

El crédito personal ante la sociedad se ha resquebrajado, al tiempo que los gestos del partido hacía él se sucedían. Está siendo un juego de balanzas significativo. La cuestión es hacia dónde virará la montaña rusa en las próximas semanas, porque lo de hoy puede dar la vuelta en poco tiempo, como se ha demostrado.

El tercer gran cargo institucional valenciano, la delegada del Gobierno, no experimenta vaivenes tan pronunciados, pero no llega tampoco en su mejor momento. No es solo el informe de la Guardia Civil. Pilar Bernabé continúa siendo rostro habitual en las calles de la zona cero, como se demostró el día que una vecina de Catarroja acudió a un acto con una bolsa de restos fecales, pero su imagen es objeto de ataques estos días por el currículum que el PSOE publicó al elevarla a secretaria de Igualdad. Ella siempre lo ha atribuido a un error de quien recogió la información al darle un título del que solo tiene estudios, pero su nombre ya está firme en la ofensiva de titulitis de estos días. Esta también alcanza a Mazón y su condición de abogado, pero con lo que lleva en estos meses, el asunto parece una mera rozadura.