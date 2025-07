La dotación de más fondos a los pueblos de la provincia de Alicante tensiona la Diputación

El acuerdo no ha evitado una nueva disputa en el pleno de la Diputación de Alicante. Este miércoles la institución provincial ha celebrado el último pleno ordinario antes del reinicio del curso político, que llegará a la vuelta del verano. La sesión ha estado marcada por el aumento de fondos para el plan +Cerca, anunciada dos días antes por el gobierno provincial y que se ha materializado con una votación unánime en la cámara.

La medida, sin embargo, llega tras duras críticas de la izquierda, representada en el pleno por PSOE y Compromís, y después de que en primera instancia el gobierno se negara a aplicarlas. Estos precedentes han alterado el debate, que a su vez se ha calentado por las formas que el gobierno provincial, que lo ostenta el PP con mayoría absoluta, ha utilizado para ampliar los fondos del plan destinado a financiar a los pueblos más deshabitados de la provincia.

Así lo ha criticado el PSOE en su primera intervención. El portavoz, Vicente Arques, ha lamentado que la modificación de crédito correspondiente para ampliar dichos fondos no estaba dictaminada en comisión. Otra de las críticas ha sido que en la propuesta formal firmada por la vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda, Marina Sáez, se observa un importe total tachado de 10 millones de euros al lado del cual figura la cantidad definitiva, de 8.968.637 euros (que, sumados a los 6 millones anteriormente anunciados, suman un total de 15 millones de euros).

Este procedimiento, señalado por el PSOE por “las prisas” del equipo de gobierno para hacer su trabajo, ha sido justificado por Sáez remitiéndose a la convalidación del Real Decreto 6/2025 en el Congreso del pasado 22 de julio para destinar fondos a la financiación territorial. La Diputación ha visto incrementado su presupuesto inicial en 24,7 millones tras esta aprobación que, como señalaba la vicepresidenta segunda, era una incógnita hasta que no se produjo.

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Alicante y diputada de Hacienda, Marina Sáez (PP). / Jose Navarro

“No sabíamos cuál iba a ser el resultado de la votación y hasta entonces no se pudo arrancar con el trabajo que ya se estaba haciendo. No hemos hecho nada con prisas”, ha defendido incorporando argumentos técnicos y explicando que sin esta aportación la modificación de crédito no se habría aprobado en estos términos.

La ampliación de fondos ha dado lugar también a un comentario irónico de Ximo Perles, portavoz de Compromís, quien ha apuntado que “si en el anterior debate que tuvimos la culpa de no hacer la modificación de crédito era de Pedro Sánchez, ahora será gracias a pedro Sánchez”, ha argumentado provocando risas sarcásticas entre la bancada popular.

A su vez, el valencianista ha criticado que la llegada del expediente “entero” de la modificación se produjo el día anterior pasadas las 14:00 horas, a menos de 24 horas del debate. Sáez, por su cuenta, se ha defendido remitiéndose a las tramitaciones técnicas que requería la modificación, agradeciendo el trabajo a los profesionales encargados. Los grupos, más allá del debate, han votado a favor de esta modificación, que amplía los fondos para los pueblos de la provincia de 6 a 15 millones. Esta última cantidad, la definitiva, corresponde a aproximadamente la mitad de la firmada en el año anterior.

Las mociones

En el pleno ha habido espacio para tres mociones, todas formuladas por el PSOE. La primera pedía recuperar el Bono Comercio. El hecho de que en la moción se utilizaran términos como la “incompetencia” del Gobierno provincial ha dado argumentos al PP para rechazarla, al mismo tiempo que según Sáez la “situación económica” justifica la ausencia de esta medida. “No la descartamos cuando tengamos un criterio técnico. Pondremos la maquinaria a marchas forzadas, como la hemos puesto con la ampliación de crédito”.

Otra propuesta del PSOE era la creación del programa provincial “Adaptalacant 2030”, “de apoyo a la adaptación climática mundial”, que el PP también ha rechazado justificando el trabajo llevado a cabo en este sentido desde 2010, según ha argumentado la diputada de Medio Ambiente, Magdalena Martínez.

Aunque la moción de más actualidad ha sido la leída por el diputado socialista Joaquín Hernández, que pedía “garantizar el respeto a la legalidad democrática del Ayuntamiento de San Fulgencio”. En esta localidad el gobierno local, del PP, ha impedido en dos ocasiones la votación de las mociones de censura registradas por el PSOE tras el acuerdo con el concejal tránsfuga de un partido local.

Este bloqueo ha sido definido por Hernández como una “extraordinaria gravedad institucional” y la moción pedía condenar la actitud que ha impedido que el cambio en la Alcaldía se materialice. Desde el PP la vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna, que recientemente se ha incorporada al Comité Electoral Nacional del Partido, ha rechazado la propuesta remitiéndose a la autonomía municipal y a las “herramientas legales de las que disponen” los ediles afectados “para llegar al fondo de la cuestión y que la justicia determine”.

En este punto Ximo Perles, de Compromís, ha instado a la Diputación de Alicante a “velar porque se cumpla la democracia”, señalando que “la Diputación es el Ayuntamiento de los Ayuntamientos”. Por su parte Gema Alemán, de Vox, ha defendido la abstención porque “el PP y el PSOE se pelean en San Fulgencio y luego pactan en Bruselas”, y ha definido la moción como “una pantomima”.