El PSPV defiende a Ángel y acusa al PP de haber utilizado la Agencia Antifraude

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha acusado este viernes al PP de haber aprovechado los cambios que aprobó el año pasado en la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) para agilizar la investigación al ya excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, el socialista José María Ángel, por una supuesta titulación falsa para acceder a una plaza de funcionario, lo que ha provocado tanto su dimisión a nivel institucional y orgánico como presidente de los socialistas valencianos.

"La investigación de José María Ángel ha durado 29 días. La Agencia Antifraude tiene abierta una investigación contra el marido de la portavoz en Benidorm por la percepción de unos salarios que pueden ser presuntamente indebidos. Y esta investigación lleva dos años. 29 días contra dos años. Además, qué casualidad que la investigación, sin proceso de contradicción ante el interesado, se publique justamente cuando se cumplían nueve meses de la dana. ¿Casualidad o causalidad?", ha manifestado en declaraciones a los medios en Les Corts.

Muñoz se ha pronunciado así un día después de la dimisión de Ángel tras informaciones sobre una supuesta falsa titulación que habría presentado en la década de 1980 para ocupar una plaza de funcionario en la Diputació de València. El excomisionado, además de exsecretario autonómico y exalcalde de l'Eliana (Valencia), negó haber falsificado ningún documento ni valerse de ello para acceder a ningún puesto y enmarcó la investigación en "el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente".

"Y no somos capaces de saber qué pasó el 29 de octubre"

Preguntado por si cree la versión de Ángel, el síndic del PSPV ha afirmado que no tiene por qué no hacerlo y que es algo que "debe alumbrar la propia investigación", al tiempo que ha confiado en que el excomisionado "pueda demostrar su versión en el proceso judicial". "No deja de ser sorprendente que sepamos algo de el año 83, que han pasado casi 40 años, y no seamos capaces de saber qué pasó el 29 de octubre", ha añadido en alusión a la gestión de la dana por parte del jefe del Consell, Carlos Mazón.

En esta línea, ha relacionado la investigación a Ángel con los cambios que impulsó el PP en Antifraude, como que su director ya no tenga que ser elegido obligatoriamente por mayoría de tres quintos de Les Corts. "Por tanto, el partido que está en el gobierno podía nombrar directamente al director de Antifraude", ha señalado, como sucedió hace unos meses con el nombramiento de Eduardo Beut al frente del organismo. "La Agencia Antifraude, tras la modificación legislativa del PP, nos cuesta a todos los valencianos 97.000 euros de nuestros impuestos, el sueldo más alto solo superado por la presidente de Les Corts”, ha añadido.

Ahora bien, ha remarcado que esta crítica no es "oportunista" porque ya dijo el año pasado que el 'president' "utiliza las instituciones valencianas para perseguir a los adversarios políticos y a la oposición", algo que ha vuelto a describir como que "Mazón está generando o creando la 'Kitchen' valenciana y los instrumentos del Estado para perseguir a sus adversarios políticos". Por contra, se ha preguntado por qué Antifraude "no investiga que hacía Mazón el 29 de octubre", día de la dana que arrasó la provincia de Valencia y costó la vida a 228 personas, hasta su llegada al Cecopi pasadas las ocho de la tarde.

El portavoz del PSPV también ha denunciado que el director de Antifraude "tiene el sueldo más alto de todos los funcionarios de la Comunitat", 97.000 euros, "solo superado por la presidenta de Les Corts", Llanos Massó (Vox). Uno de los cambios que introdujo el PP en la agencia era que la Mesa de Les Corts fija ahora la retribución de su director, un sueldo que para los que sean funcionarios no puede ser inferior al de su puesto de trabajo anterior. Por otro lado, ha criticado que el PP cambió la ley de À Punt para que el consejo de administración tampoco tenga que aprobarse por mayoría cualificada, con lo que "ahora todos miembros están nombrados o por el PP o por Vox". Es algo que cree que "ya se está notando en los medios de comunicación valencianos" aunque no supone "nada nuevo bajo el sol": "Estamos volviendo a esa etapa de Camps y Zaplana, pero ahora 2.0, renovada, con otros actores, pero bajo los mismos patrones".

"Bernabé no mintió"

Cuestionado por las críticas del PP al currículum de la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, Muñoz ha sostenido que ella "nunca mintió" porque "en ningún momento en su Linkedin aparece que sea licenciada en nada", mientras "Mazón sigue manteniendo en su biografía de Twitter y en el propio currículum del PP que es abogado cuando no está colegiado". "Pilar Bernabé no mintió. Carlos Mazón a día de hoy sigue mintiendo, y sin ruborizarse", ha abundado.

Respecto a si cree que se ha cerrado "este capítulo" con la dimisión de Ángel, interpelado por la investigación de la Diputació a la subdirectora del MuVIM, Carmen Ninet, mujer del excomisionado, por estar ocupando la plaza (catalogada A1) sin titulación universitaria, ha indicado que "esto tiene que acabar cuando tenga que acabar", pero ha pedido que las investigaciones sean "justas".

José María Ángel sale de la sede de la Delegación del Gobierno, anoche, tras su reunión con miembros de los comités locales de reconstrucción. / José Manuel López

Pide investigar el sueldo de Mompó

Dicho esto, ha lanzado que la Diputació "podría investigar a su presidente", el 'popular' Vicent Mompó, a quien ha acusado de mentir "ante los tribunales o ante los medios de comunicación" sobre sus llamadas el día de la dana. También ha asegurado que la corporación provincial "podría investigar si Mompó cobró de manera indebida sueldos de administraciones distintas", ya que ha recordado que "tenía abierta una investigación en Antifraude porque cobró como alcalde de su pueblo (Gavarda), cobró de su empresa y cobró desde la Diputació.

"Yo no quiero cerrar este capítulo, yo lo quiero mantener abierto. Porque lo que subyace detrás de todo esto es la mentira. Por lo que dimite Noelia Núñez (exdiputada y exdirigente del PP) es porque mintió en su currículum. Y lo que quiero saber, y el Partido Socialista quiere saber, es si Carlos Mazón nos ha dicho alguna verdad", ha enfatizado, para reivindicar la "ejemplaridad" del PSOE con Ángel y volver a exigir a Mazón "que dimita por la mentira del 29 de octubre".

"No está en la reconstrucción"

Sobre la situación política de Mazón, el síndic del PSPV ha reiterado que el 'president' "sigue preocupado por su supervivencia personal y no está en la reconstrucción ni la empatía con las víctimas", cuando ha recordado que las víctimas dijeron al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su reunión de esta semana en Madrid, que debe dimitir.

Además, ha criticado el plan Endavant de reconstrucción aprobado este jueves por el Consell, al considerar que "tiene errores de bulto", que "reitera lo que ya sabíamos" y que ha costado dos millones de euros pagados a una consultora "para haga el trabajo que no ha hecho la Generalitat". Se ha quejado de que las ayudas del Consell "siguen sin llegar a las zonas afectadas" mientras "el 90% de ese dinero viene directamente del Gobierno".