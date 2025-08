Más de 3.700 niños y adolescentes están tutelados por la Generalitat, de los cuales 481 son extranjeros

La Generalitat Valenciana tutela a 3.700 niños y niñas, de los cuales solo 481 son extranjeros, según los últimos datos disponibles (de julio de 2024). La gran mayoría de los menores (unos 2.000) viven en familias de acogida, ya sea en familias educadoras o extensas (tíos, abuelos…) El resto (unos 1.700) viven en las 116 residencias de menores que hay, 17 de ellas específicas para migrantes. El último centro destinado exclusivamente a extranjeros se abrió en el mes de julio de 2024, con 67 plazas que se sumaban a las 317 que había en centros para lo que se denomina el proyecto migratorio. Los menores que residen en cualquiera de esos centros de menores de la Comunitat Valenciana no han cometido delito alguno. Solo son niños y niñas que no tienen familia, que no tienen padre, madre, abuela, tío o vecino que se encargue de ellos. Pertenecen al sistema de protección y tutela de una infancia en desamparo, ya sean valencianos o extranjeros.

El sistema valenciano de protección de la infancia tiene muchos tipos de centros: 77 son de Atención General, 17 de Proyecto Migratorio, 8 de Recepción (pasan los primeros días hasta ser derivados a uno definitivo) 7 para menores con problemas de conducta y el resto son de salud mental (1), adolescentes embarazadas (3), o Primera infancia con necesidades muy especiales (3).

Además, hay 38 hogares de emancipación con 182 plazas. Estos hogares son pisos donde los jóvenes (extranjeros y españoles) que han salido de los centros al cumplir 18 pueden estudiar y tener un techo hasta los 20 años, acompañándoles en su transición a la vida adulta. Eso sí, hay unas reglas muy estrictas y los jóvenes deben abandonar los pisos si han encontrado un trabajo que les permita mantenerse para dejar paso a otros extutelados, ya que el sistema tiene muy pocas plazas.

Los centros de menores están en manos privadas, aunque dependen de la Generalitat Valenciana. Unas 20 entidades aglutinan la gran mayoría de los centros donde se atiende en protección a niños, niñas y adolescentes. Cuando el sistema de protección a la infancia declara a un menor en desamparo, sea valenciano o extranjero, el procedimiento es exactamente el mismo y empieza en el mismo lugar: el centro de recepción de menores.

Imagen de archivo de un centro de menores de Valencia. / Levante-EMV

Cada provincia de la Comunitat Valenciana tiene su centro de recepción de menores, aunque el de València es “provisional” desde 2017 y ha pasado por varias localidades desde que el Botànic decidiera cerrar las instalaciones del centro de recepción de València (denominado centro de menores de Monteolivete) por diversas irregularidades y unas infraestructuras deficitarias. Desde entonces, cada vez que se ha propuesto la apertura del centro de recepción en distintas localidades de forma definitiva, la ciudadanía ha salido en manifestación para protestar contra la apertura de un centro de menores en su localidad. Y así, las instalaciones que se trasladaron a Alborache de forma provisional siguen a día de hoy. Es el único centro de recepción para extranjeros en la provincia de València a pesar de estar a más de 40 kilómetros de la capital, que es donde se encuentra la administración y la red educativa y asistencial. Un cambio de gobierno después no hay manera de convertir en definitivas unas instalaciones que se abrieron de forma transitoria y ya nacieron colapsadas.

La teoría marca que en un centro de recepción los menores deben estar un tiempo limitado (unos meses) ya que se trata de una primera toma de contacto con el sistema y de buscarles una "ubicación definitiva" acorde a sus características y necesidades. La realidad es que no es así, principalmente para los menores extranjeros que suelen tener entre 16 y 18 años y cuando llegan al sistema de protección se sabe que apenas estarán en el mismo uno o dos años.

Ahora bien, si la edad del menor es inferior a los 16 años, el sistema sí intenta buscar un centro que permita cierta continuidad al menor en desprotección y "libere plazas" en los centros de recepción de Castelló, València y Alicante y que llevan que llevan años saturados. A partir de los 12 años, el acogimiento familiar (objetivo del Botànic con Ximo Puig y Mónica Oltra, pero también del Consell que preside Carlos Mazón) se torna misión imposible y la realidad es que hay unos 1.000 niños de entre 12 y 18 años que residen en centros de menores. Y esa cifra no varía.