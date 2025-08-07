La Diputación de Alicante reduce en un 60 % las ayudas a los municipios para prevenir incendios forestales en temporada de riesgo extremo

Un recorte drástico. Es lo que han sufrido las subvenciones para prevención de incendios forestales en los municipios de la provincia de Alicante entre este año y el anterior. Según ha publicado en una resolución el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP), la cantidad total que recibirán las localidades será de 603.329,53 euros. El año pasado los fondos fueron de 1.488.997. Una reducción que roza el 60 % entre 2024 y 2025.

La cantidad se ha concedido a través de cinco prestaciones. La más cuantiosa supera los 225.000 euros, dedicada al “mantenimiento y/o reparación de pistas forestales y de senderos homologados que permitan el acceso de los medios de extinción o puedan servir como vías de escape”. Hasta 13 municipios de la provincia se beneficiarán con cantidades máximas que rozan los 18.000 euros. El año pasado, a través de esta misma línea, se repartieron 512.000 euros.

La segunda prestación más elevada supera por poco los 200.000 euros, que van destinados al “mantenimiento de las líneas de de defensa contra incendios forestales con eliminación de restos (áreas cortafuegos, fajas auxiliares, interfaz urbana-forestal, etc.)”, según consta en el documento oficial. En el curso anterior esta aportación alcanzó los 525.000 euros, más del doble que la actual.

Las otras prestaciones van dedicadas al mantenimiento o reparación de infraestructuras de prevención de incendios forestales, a las actuaciones selvícolas de limpieza y retirada de árboles dañados o enfermos para la prevención de incendios forestales y a las labores agrícolas para el mantenimiento de los cultivos agroforestales “que funcionan como discontinuidad horizontal en caso de incendios y proporcionan biodiversidad y alimento para la fauna”.

Magdalena Martínez, diputada de Medio Ambiente de la Diputación con el PP, responsabiliza de este decorte a la recuperación de la regla de gasto por parte del Gobierno central, que impide a las instituciones locales hacer uso de sus remanentes. "Sintiéndolo mucho, hemos tenido que reducir el presupuesto, y si podemos contar con los remanentes de tesorería en algún momento ampliaremos la convocatoria". Esta, asegura, "es una de las reivindicaciones del presidente" de la Diputación, Toni Pérez.

Esta regla de gasto, impuesta a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en un contexto de fuerte endeudamiento, fue suspendida durante la covid y recuperada el año pasado.

Reacciones

El recorte ha indignado a los partidos de la oposición. Desde el PSOE, el diputado Ismael Vidal, que a su vez es alcalde de Fageca, ha expresado que “una vez más la Diputación de Alicante está muy lejos de las necesidades reales de la provincia de Alicante”, y considera que “no se puede frivolizar con los incendios forestales, con la prevención, con el medio ambiente, y menos en nuestra provincia, una de las más montañosas de la península”.

Vidal también recuerda que en las comarcas interiores de la provincia “la masa forestal es cada vez más extensa y más grande, debido al abandono de los campos del medio rural”, y “por tanto la Diputación tiene que aportar recursos económicos, personales y materiales suficientes para intentar controlar y, por qué no, revertir esta situación” con medidas como “la lucha contra la despoblación”.

Por otra parte el diputado y portavoz de Compromís en la cámara provincial, Ximo Perles, critica que desde la Diputación hayan “presumido de que gracias al plan +Cerca destinarían 3,3 millones de euros a los municipios del interior” y “ahora, en cambio, no informan de que por su gestión estos mismos pueblos contarán con casi un millón de euros menos en 2025 para prevenir y combatir incendios”.

Según los valencianistas, la política del PP en la institución provincial, donde gobierna con mayoría absoluta, es de “recortes, precariedad, cero previsión” y de “desmantelar los recursos esenciales que protegen nuestras comarcas, nuestros montes y nuestros pueblos”. En cuanto a la recuperación de la regla de gasto, Perles ironiza diciendo que "cuando hay más dinero para la promoción turística es gracias al PP, pero cuando hay menos dinero para el programa más cerca o para la prevención de incendios es culpa de Pedro Sánchez".

Por último Gema Alemán, portavoz y diputada de Vox, considera que esta “reducción drástica” en prevención de incendios “es una irresponsabilidad”, y opina que “mientras se despilfarra dinero" en otras cuestiones criticadas por el partido como la cooperación internacional, "se desatiende lo verdaderamente importante para favorecer y dar impulso a los municipios, en este caso en seguridad”.