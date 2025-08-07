Leire Pajín alerta a la Comisión Europea sobre las muertes en Alicante por el calor

La eurodiputada socialista y exministra de Sanidad, Leire Pajín, ha instado a la Comisión Europea a adoptar medidas ante las altas temperaturas y el aumento de las muertes que se atribuyen a este fenómeno climático.

Pajín ha formulado una pregunta al ejecutivo comunitario en la que destaca que en España se registraron, durante el mes de julio, un total de 101 muertes relacionadas con el calor. El año pasado la cifra fue de 67, por lo que se ha elevado en un 33 % en todo el país.

En cuanto a Alicante, la eurodiputada ha puesto como ejemplo esta provincia por haber “cuadruplicado los fallecimientos relacionados con el calor”, según se lee en la pregunta formulada por escrito. Concretamente, en julio murieron 101 personas en Alicante debido a las altas temperaturas.

Cabe recordar que un mes antes, en junio, se registraron además otros 36 decesos por las altas temperaturas en la provincia de Alicante, una cifra muy elevada si se compara con los nueve del año anterior en el mismo periodo.

En este sentido, Pajín ha recordado que la Comisión Europea publicó, en marzo del año pasado, una evaluación de riesgos climáticos “señalando el estrés térmico como el mayor y más urgente riesgo climático para la salud pública y comprometiéndose a adoptar medidas reforzadas para proteger a la población”.

Un año después la eurodiputada ha pedido información sobre “las acciones que se han implementado para fortalecer el Observatorio Europea del Clima y la Salud con el fin de mejorar la formación, el seguimiento y los sistemas de alerta ante riesgos climáticos”. A su vez, también ha consultado sobre “la integración de los distintos sistemas de monitorización y alerta (Copernicus, Galileo, Egnos y Meteosat) para garantizar una gestión más eficaz y coordinada de las amenazas climáticas”.

Por último, quien fuera ministra de Sanidad entre 2010 y 2011 pregunta también a la Comisión si “se han identificado buenas prácticas en cuanto a la coordinación y el reparto de responsabilidades con los Estados miembros” para “mejorar la gobernanza frente a los riesgos sanitarios asociados al cambio climático”.