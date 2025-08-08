El Consell expresa su deseo de que Ángel se recupere y agradece la rápida actuación de bomberos y sanitarios
El excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana ha sido hospitalizado este viernes en Llíria
Redacción Levante-EMV
El Consell manifiesta su deseo por la "pronta recuperación" del excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana y el exsecretario autonómico de Emergencias, José Mª Ángel, y transmite su "más sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos por su rápida actuación".
Así lo manifiestan fuentes del Consell después de que Ángel haya sido hospitalizado este viernes en el Hospital de Llíria tras un intento de suicidio.
Dimisión del cargo
José María Ángel dimitió de su cargo el 31 de julio tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre una supuesta falsificación de un título universitario. En la renuncia, el propio Ángel -que también abandonó la presidencia del PSPV- recalcaba que "jamás" ha falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto.
También denunciaba que desde que fue designado como comisionado ha habido "reiteradas actitudes de inquina" hacia su persona, "con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente".
- Temor en la playa de Levante de Benidorm por la llegada de medusas
- ¿Por qué están apareciendo vacas muertas en las playas de Alicante?
- El joven asesinado a tiros en Torrevieja fue rematado en el suelo tras caer sobre un niño
- Mario Vaquerizo o el pregón bomba de Elche que ni Vox se esperaba
- Aguas de Alicante trabaja a contrarreloj para eliminar el gran socavón en Playa de San Juan
- Tres perros, un coche de juguete y una escena que solo podía ocurrir en Benidorm
- Mario Vaquerizo abre las Fiestas de Elche con un pregón exprés
- Hallan a un bañista ahogado en las calas de Torrevieja