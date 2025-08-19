La Diputación de Alicante defiende su “esfuerzo” contra los incendios forestales, aunque no rectificará el recorte en las ayudas

El debate sube de tono. El gobierno de la Diputación de Alicante, ejercido por el PP con mayoría absoluta, ha respondido a la propuesta que el PSOE ha hecho este martes para incrementar con un millón de euros la partida dedicada a prevención de incendios forestales a través de ayudas a los ayuntamientos.

En concreto, estas ayudas se han reducido en un 60 % entre este año y el anterior, pasando de 1,5 millones a 600.000 euros, un recorte que desde el gobierno provincial justificaron por la recuperación de la regla de gasto por parte del ejecutivo central. Esta norma, que deriva de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, impide a las instituciones locales hacer uso de sus remanentes con la finalidad de evitar el endeudamiento. La regla fue retirada temporalmente durante la covid para agilizar las políticas para hacer frente a la pandemia.

El PSOE, que ha rechazado este argumento, ha anunciado que presentará una moción en el pleno de septiembre para ingresar un millón de euros en esta partida y ha acusado al gobierno provincial de “no ayudar a los municipios en la prevención”, según ha expresado el portavoz, Vicente Arques. En concreto, el portavoz ha propuesto obtener los fondos de la partida de mantenimiento de carreteras provinciales, que cuenta con 4 millones de euros asignados y “cuyo importe gastado es del 0,65 %”.

Reacción

Estas palabras han hecho reaccionar al gobierno provincial, que a través de la vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Serna, también diputada de Economía, Comunicación y Ciclo Hídrico, ha defendido “el esfuerzo económico, técnico y humano que lleva a cabo la institución en materia de prevención y lucha contra incendios”, que según ella es “incuestionable”.

Serna, que ha acusado a Arques de “falsear la realidad con datos que no se ajustan”, ha apuntado que “en los últimos tres años, el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante ha dispuesto de un presupuesto cercano a los 211 millones de euros” para “reforzar sus actuaciones, incrementar la seguridad y garantizar una intervención más rápida y eficaz ante los incendios”.

A su vez, la vicepresidenta de la Diputación ha mencionado la “construcción y rehabilitación de parques, la adquisición de nuevos vehículos o la ampliación de la plantilla de efectivos”, y ha situado la inversión para habilitar el dispositivo especial de emergencias durante el verano en “cerca de un millón de euros”.

Por último Serna, que considera “lamentable” que la oposición, según sus palabras, “aproveche la dramática situación” que se está viviendo en España con los incendios forestales, ha indicado que desde la Diputación se han destinado 2 millones de euros a “mejorar la cubierta vegetal de los municipios afectados por el incendio de La Vall d’Ebo”, en verano de 2022.

Rechazo a revertir el recorte

El gobierno provincial ha rechazado, por otra parte, la propuesta planteada por el PSOE para revertir el recorte en la partida de ayudas a los municipios para la prevención de incendios forestales. Preguntada por esta cuestión, Serna ha asegurado que “cuando se propone sacar dinero de otras partidas hay que pensar que todas las áreas son necesarias: los municipios recurren a las convocatorias para realizar actividades en urbanismo o medio ambiente, y de donde se quite siempre se va a hacer un roto”.

La vicepresidenta también ha afirmado que “tenemos los recursos que tenemos”, y ha señalado que “si el presidente del Gobierno nos deja usar los remanentes de tesorería podremos ampliar esa partida, pero si no lo permiten difícilmente lo vamos a poder hacer”. “Es tan sencillo como eso”, concluye.