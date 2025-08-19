El PSOE registra una moción en la Diputación de Alicante para incrementar el presupuesto para prevenir incendios forestales

Recuperar los fondos para la partida de prevención de incendios forestales a través de ayudas a los ayuntamientos. Es lo que pretende el PSOE en la Diputación de Alicante, que este martes ha registrado una moción para que sea debatida y votada en el pleno de septiembre, que previsiblemente se celebrará el miércoles día 3, con esta finalidad.

Según ha explicado el portavoz socialista, Vicente Arques, en una rueda de prensa en compañía de los diputados provinciales Ismael Vidal, Raquel Marín, Raúl Ruiz y Yolanda Seva, su grupo propone un millón de euros para la partida citada, que actualmente es de 600.000 euros tras una reducción drástica del 60 % respecto al año anterior, según se anunció hace ahora dos semanas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP).

Los fondos, ha relatado el portavoz, se recuperarían de la partida de mantenimiento de carreteras provinciales, que cuenta con 4 millones de euros asignados y “cuyo importe gastado es del 0,65 %”, ha precisado. “Ahora mismo España está sufriendo una ola de incendios y la prevención es la palabra clave”, ha argumentado tras recordar que el año pasado se produjeron incendios forestales en localidades de la provincia como Tàrbena.

Sabíamos que la excusa de la Diputación para recortar en ayudas contra incendios forestales iba a ser la regla de gasto Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

“Sin ayudas a los municipios, que son los que tienen el terreno forestal, ahora mismo estamos corriendo un riesgo exagerado que la Diputación traslada a los municipios” ha criticado Arques, que considera que “ahora mismo la Diputación no está ayudando a los municipios en prevención”.

Vicente Arques, portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante, atiende a los medios de comunicación. / INFORMACIÓN

Por su parte Ismael Vidal, también diputado socialista, ha recordado los conflictos que se han generado este último año entre la Diputación y los bomberos del cuerpo provincial, solucionados tras diversas manifestaciones y medidas de presión. El diputado provincial asegura que su grupo estará "vigilante de que se cumplan los acuerdos”, que “se pague en tiempo y forma, que se respeten las permutas y que los bomberos organicen de la mejor manera posible el servicio del operativo”.

La Diputación debe pagar en tiempo y forma a los bomberos, respetar las permutas y que los bomberos puedan organizar de la mejor manera posible el servicio del operativo Ismael Vidal — Diputado del PSOE en la Diputación de Alicante

Además, ha recordado que a principio de verano parques de bomberos como el de Ibi o el de Villena “estaban cerrados por falta de personal, por falta de organización y, sobre todo, por falta de voluntad política”, considera.

Por último, los diputados socialistas han sido preguntados por el argumento que el gobierno provincial ha defendido para justificar el recorte en prevención de incendios forestales. En concreto, desde el ejecutivo liderado por Toni Pérez se han referido a la regla de gasto, recuperada el año pasado, que impide a las instituciones locales hacer uso de sus remanentes con la finalidad de evitar el endeudamiento. Arques, en este sentido, ha respondido que “la Diputación tiene un presupuesto de 385 millones de euros y un remanente de tesorería de 210. Si con ese presupuesto y con ese remanente son incapaces de conseguir un millón de euros para ayudas de prevención de incendios, mal vamos”.

A su vez, el portavoz socialista ha proseguido afirmando que “como sabíamos que la excusa iba a ser la regla de gasto, ya les hemos buscado una partida” de 4 millones de euros para obtener los fondos “cuya ejecución presupuestaria,a 30 de junio, era del 0,65 %”. Esta partida, de mantenimiento de carreteras provinciales, “no se habrá ejecutado en un 75 % el 30 de diciembre”, ha concluido Arques, que además ha considerado que el argumento del gobierno provincial “es una excusa”.