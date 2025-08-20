Camps inicia la campaña para recuperar la presidencia del PPCV con su primera cena multitudinaria en Alicante

Francisco Camps ha elegido Alicante para iniciar la campaña con la que pretende recuperar la presidencia del PPCV. Quien fuera presidente de la Generalitat entre 2003 y 2011 y también máximo dirigente del partido a nivel autonómico ha convocado una “cena de inicio de campaña” a las 20:00 horas el próximo viernes 5 de septiembre.

El acto se celebrará en el restaurante Juan XXIII, en la avenida de Antonio Ramos Carratalá número 96. Se trata del mismo local en el que Alberto Núñez Feijóo protagonizó el último gran acto de partido del PP en la ciudad junto al actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado 10 de junio.

En aquel momento el partido congregó a un millar de militantes, algunos de los cuales se quedaron sin sitio para comer en el restaurante citado. Fuentes cercanas al expresidente calculan que el 5 de septiembre se podrían reunir unas 400 personas, según sus cálculos, aunque precisan que se podrá pronosticar un número más exacto conforme se aproxime la fecha.

No es la primera aparición de Camps en Alicante desde que sugirió su voluntad de recuperar la presidencia del partido. Sí que será, en cambio, el primer acto con vocación multitudinaria. Hasta ahora estas reuniones han tenido lugar en la ciudad de València, donde llegó a reunir a 1.600 personas en el edificio Veles e Vents el pasado 10 de mayo.

El pasado 9 de julio el expresidente confirmó, también en València, su voluntad de volver a presidir el PPCV, mientras que el día 30 de aquel mes celebró un acto en Alicante para presentar a su equipo con el que aspira a conseguir el objetivo.

En Alicante el ex alto cargo con más relevancia de los que apoya al expresidente de la Generalitat en su intento es Sonia Castedo. Quien fuera alcaldesa de Alicante entre 2008 y 2014 está participando activamente en los actos de Camps, quien se dio su primer baño de masas en marzo en la ciudad, en la presentación del libro Reenfocando España, escrito por Javier Más y que recoge su pensamiento político. Castedo ha asumido la dirección provincial del comité político de la campaña del expresidente para recuperar el liderazgo del PPCV.

Anteriormente, Camps ha estado celebrando actos de toma de contacto con militantes en ciudades como Elche, Crevillent, Guardamar o Torrevieja durante el último año y medio.

La elección de Alicante

El expresidente de la Generalitat ha elegido Alicante para iniciar su campaña. Se trata de la ciudad del actual presidente del partido y de la Generalitat, Carlos Mazón, que concentra en esta zona su mayor número de fieles. "No se trata de ir al territorio de Mazón para tener más presencia, el presidente está encantado de venir, siempre lo ha hecho", dice una persona cercana a su equipo.

Según su entorno, en septiembre, aún sin fecha clara, se prevé otro acto de Camps en Elche, éste a puerta cerrada con militantes. El día anterior de su acto multitudinario en Alicante mantendrá un encuentro con militantes en Burriana (Castellón), y también tiene cerradas citas en Segorbe (Castellón) el día 10 de septiembre i en Benigànim (Valencia) el 19.

En Alicante, además de Castedo, otros ex altos cargos como los antiguos consellers Trini Miró y Mario Flores también han dado apoyo al intento de Camps de volver a presidir el PPCV. En sus actos se han dejado ver también exalcaldes como Mercedes Alonso (Elche), que se ocupa de la dinamización territorial en el equipo de campaña por la provincia de Alicante como coordinadora; Ana Kringe (Dénia), también involucrada en el órgano que trabaja por el regreso del expresidente; o César Augusto Asencio (Crevillent), entre otros. Demás, diferentes antiguos cargos, como exconcejales, también han asistido a los actos de Camps del presidente, tal como también han hecho algunos militantes de base.

Desde que anunciara su intención de presentarse para presidir el PPCV, Camps ha rehuído en sus declaraciones de enfrentarse a Mazón, a quien no ha excluído verbalmente del futuro del partido, si bien su intento supone un pulso al actual dirigente del partido y jefe del Consell, cuestionado desde la dana del pasado 29 de octubre en la provincia de Alicante, que provocó 228 muertos tras una acción del gobierno autonómico que está siendo investigada en el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) y donde la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso están siendo investigados.

Desde la dirección del PPCV el secretario general, Juanfran Pérez Llorca, afirmó hace un mes que Camps "tiene derecho" a optar a liderar el partido días después de haber declarado que "se está equivocando en los tiempos". Actualmente en la cúpula del partido centran su relato en la reconstrucción tras la dana y no han mostrado voluntad de convocar un congreso de renovación, que es lo que exige Camps para poder presentar candidatura e intentar liderar el partido. Según ha expresado el expresidente repetidamente, su intención es "renovar el partido" para que éste "vuelva a obtener mayorías absolutas" tras años en los que, según su versión, la vida interna del PPCV no ha estado suficientemente dinamizada.