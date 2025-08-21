Solo nueve iniciativas presentadas en un año en las Cortes sobre prevención de incendios forestales

La catástrofe de la dana del pasado 29 de octubre, que provocó la cifra de 228 víctimas mortales en la provincia de Valencia, ha desplazado este año del debate político autonómico otro fenómeno alarmante y muy presente en estos días de verano. Se trata de los incendios forestales, que este año han tenido mucha menor presencia en las Cortes que en el curso anterior.

En concreto, entre el 1 de septiembre del año pasado y la actualidad, en la cámara autonómica se han presentado solamente nueve iniciativas relacionadas con los incendios forestales, ninguna de ellas de diputados alicantinos de los distintos partidos políticos. Se trata de una cifra que dista mucho de los casi 70 trámites registrados entre el inicio de la legislatura, que despegó en julio de 2023 con la investidura del presidente Carlos Mazón, y el siguiente verano.

Sin duda, si algo ha podido desviar el foco de atención de este fenómeno, que actualmente tiene en vilo al conjunto de España (que ya suma casi 400.000 hectáreas quemadas), es la dana del pasado 29 de octubre, que ha centrado la gran mayoría de los debates en los últimos nueve meses y que ha causado un auténtico terremoto político en la Comunidad debido a la ausencia del jefe del Consell el día de los hechos y al retraso con el que llegaron las alarmas, entre otras cuestiones.

Entretanto, sin embargo, los incendios forestales no se han excluido del territorio autonómico, y han mostrado especial beligerancia en zonas como Teresa de Cofrentes, en la provincia de Valencia, donde han sido arrasadas medio millar de hectáreas; o en el Parque Natural de la Font Roja, donde fueron calcinadas 147 hectáreas de las 185 arrasadas en el incendio que se desarrolló en los términos municipales de Ibi y Alcoy entre los días 18 y 20 de julio.

Iniciativas

De las nueve iniciativas presentadas entre septiembre de 2024 y la actualidad ocho son solicitudes de documentación. Se tratan de procedimientos para solicitar a la cámara que proporcione información oficial concreta relacionada con la actividad parlamentaria. En los ocho casos, la documentación consta como remitida.

De las ocho iniciativas, siete cuentan con la diputada socialista Alicia Andújar (electa por Valencia) como autora y éstas tienen relación con cuestiones como las subvenciones aprobadas por la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales, que cuelga de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio (que lidera el conseller Vicente Martínez Mus) y que desde febrero dirige Rosa Touris. La diputada también preguntó por los contratos menores autorizados dependientes de la citada dirección general, por los contratos suscritos y las empresas adjudicatarias, por autorizaciones de expedientes relacionados también con los contratos y por los informes que contengan objeciones y/o observaciones relacionados con este órgano.

La otra solicitud de documentación la presentó Paula Espinosa, diputada de Compromís (también por la provincia de Valencia), que pidió un informe de los datos estadísticos de los incendios detectados por el personal de observatorios forestales desde el 2019. Por último, también figura una comparecencia del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, para informar sobre la política de prevención de incendios forestales. Mus fue nombrado en su cargo en julio del año pasado, coincidiendo con la salida de Vox del ejecutivo autonómico.

Debates

Antes de la crisis de la dana los incendios forestales tuvieron más presencia que con posterioridad a esta tragedia. En el debate de política general de septiembre 2024, el primero de Mazón como presidente y celebrado un mes antes de las inundaciones, el jefe del Consell recurrió al incidente del tren de Bejís (Castellón), que se vio envuelto por las llamas del un gran incendio forestal en el verano de 2022 (aún con el Botànic en el Consell). Mazón anunció ayudas para cubrir los tratamientos médicos a los afectados.

En aquella sesión el síndic de Vox, José María Llanos, defendió la gestión de su partido en la labor de prevención de incendios desde la Conselleria de Justicia e Interior cuando la lideraba Elisa Núñez y los ultras formaban parte del Consell. “Es de bien nacido ser agradecido”, le dijo al presidente de la Generalitat.

En un sentido similar se expresó el también diputado voxista, José Muñoz Pérez, en la segunda sesión de aquel debate, cuando se refirió a la aprobación de un plan estratégico “que buscaba aportar estabilidad y seguridad a los bomberos forestales” con la compra de seis vehículos autobomba “para la extinción de incendios forestales” y la “ampliación de contratos de refuerzo e importantes avances en el o de estabilización laboral” de los bomberos, entre otras medidas.

Y Jesús Lecha, diputado del PP por Castellón, aseguró que en el primer año de Mazón como presidente “destinó más fondos a la estrategia municipal” para la prevención de incendios forestales “que ustedes en ocho años en el gobierno”, dijo refiriéndose a Juan Bordera, diputado de Compromís.