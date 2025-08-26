La alcoyana Zulima Pérez ya es la nueva comisionada para la reconstrucción por la dana

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de la alcoyana Zulima Pérez al frente del Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana.

Zulima Pérez ha sido hasta ahora asesora de la Secretaría de Estado de Política Territorial, y fue nombrada a inicios de este año coordinadora del Comité de Expertos del Gobierno para la Reconstrucción. Doctora en Derecho con Mención Internacional por la Universitat de València, donde ha ejercido como profesora de Derecho Constitucional, Pérez también es licenciada en esta disciplina y en Ciencias Políticas de la Administración por la Universidad Miguel Hernández de Elche.

A su vez, la nueva comisionada ha sido profesora colaboradora del Instituto Valenciano de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Ivaspe), y fue concejala en el Ayuntamiento de Alcoy con el PSOE, además de subsecretaria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico entre 2015 y 2019 (con el conseller Vicent Soler al frente) y directora general de Coordinación del Diálogo Social.

Substitución

El organismo que ahora lidera Pérez está adscrito al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por el ministro Ángel Víctor Torres, y se creó por el Real Decreto 1160/2024, de 19 de noviembre, con la finalidad de trabajar en la reconstrucción tras las inundaciones que se desarrollaron el pasado 29 de octubre del año pasado, con el trágico resultado de 228 muertos.

El titular inicial de este organismo fue José María Ángel, que durante las dos legislaturas del Botànic (entre 2015 y 2023) fue el secretario autonómico de Emergencias. Ángel, con una larga trayectoria en el PSOE, presidió también el PSPV hasta julio de este año, cuando abandonó este cargo honorífico y también el de comisionado tras unas investigaciones que cuestionaban la veracidad de titulación con la que accedió a su puesto de funcionario en la Diputación de Valencia en los años ochenta.

Este asunto le hizo dimitir de sus cargos y el pasado 8 de agosto se hizo público que Ángel se encontraba hospitalizado tras un intento de suicidio.

Reacciones

La secretaria del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha asegurado que Pérez “ya ha estado en contacto con todos los alcaldes” de las localidades afectadas por la dana y también con Francisco José Gan Pampols, vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación Económica y Social.

Desde la agrupación socialista de Alcoy han felicitado a su “compañera” Pérez por su nombramiento, y han expresado que “es un orgullo que una persona con su trayectoria, compromiso y capacidad de trabajo asuma esta responsabilidad tan importante”, que creen que ejercerá “estando a la altura del cargo y contribuyendo a dar respuestas y soluciones a la ciudadanía”.

Aunque su nombramiento se ha producido este martes, su elección para ocupar el cargo se anunció el pasado 31 de julio, el mismo día en el que Ángel dimitió como comisionado.