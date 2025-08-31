El PSPV inicia su curso político con actos en Guardamar y Torrevieja

El PSPV-PSOE celebrará su inicio de curso político los días 19 y 20 de septiembre en Guardamar del Segura y Torrevieja, en la comarca alicantina de la Vega Baja, donde analizará la situación política actual de la Comunidad Valenciana y se marcará la hoja de ruta para los próximos meses.

De tal modo, el sábado 19 tendrá lugar en Guardamar del Segura una reunión interparlamentaria, así como una reunión de la ejecutiva del PSPV-PSOE, según ha informado la formación en una nota de prensa.

A día siguiente, sábado 20, se celebrará una jornada abierta en Torrevieja donde se formarán mesas de debate sobre Emergencia Climática y Servicios Públicos. La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, y el secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Alicante, Rubén Alfaro, clausurarán la jornada.

Importancia a la comarca

Los socialistas valencianos darán comienzo al curso político en la Vega Baja, una comarca que consideran «de gran relevancia» para toda la Comunidad.

La Vega Baja sufrió las consecuencias de la dana en el año 2019 y en esta comarca «se puso de manifiesto la capacidad del Consell presidido por Ximo Puig para actuar con rapidez y eficacia ante una emergencia, protegiendo a los valencianos y valencianas», señalan.