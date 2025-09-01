Compromís-Sumar planteará celebrar la asamblea de la ONU en Alicante si se mantiene el veto a Palestina en Estados Unidos

El conflicto internacional relacionado con la ocupación de Gaza por parte del ejército de Israel podría tener una derivada alicantina. Este martes el diputado del Congreso Alberto Ibáñez, representante de Compromís e integrado en el grupo parlamentario de Sumar, registrará una batería de preguntas dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Albares (PSOE).

En concreto, Ibáñez preguntará por “las acciones diplomáticas” que el Gobierno de España “piensa llevar a cabo para garantizar que Palestina participe en la Asamblea General de Naciones Unidas”. En este sentido, el diputado se refiere a los impedimentos que Estados Unidos ha impuesto para que la delegación de este país no asista al cónclave, que se celebrará en Nueva York el próximo 9 de septiembre.

El pasado viernes, el gobierno estadounidense confirmó que denegaría los visados a los funcionarios palestinos que pretendían viajar a Nueva York para asistir a esta sesión, incluyendo también al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás.

Imagen de archivo de la Asamblea General de la ONU. / Ángel Colmenares - EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue quien tomó la decisión, expresada en un comunicado en el que justificaba esta medida remitiéndose a “la seguridad nacional” y con el que acusaba a la Autoridad Palestina de “no cumplir sus compromisos y socavar las perspectivas de paz”.

Alicante entra en escena

La segunda pregunta que el grupo parlamentario registrará incluirá una propuesta para que, en caso de que Estados Unidos persista en su posición de veto, la Asamblea General de la ONU sea trasladada a Alicante. “Si el veto continúa tenemos que conseguir que la asamblea se celebre en otro país, y Alicante tiene una simbología que la convierte en ciudad de acogida”, expresa Ibáñez, que también justifica su propuesta con el argumento de la “descentralización”.

Según el diputado, el lugar “lógico” para celebrar este cónclave en caso de que se trasladara a Alicante sería Casa Mediterráneo, consorcio público que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y en el que también participa la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, entre otros actores.

Sin embargo, la propuesta del lugar concreto (en este caso, Casa Mediterráneo) no será incluida en la pregunta, ya que “eso lo debe decidir el Ministerio en caso de que vea clara la idea”. Preguntado por cómo justificará el destino de Alicante en la pregunta registrada, Ibáñez responde que “cuando se propone Madrid nadie lo justifica, y entendemos que Alicante es un lugar estratégico”.

Si finalmente la Asamblea General se celebra en Nueva York y se mantiene el veto a Palestina, el grupo parlamentario de Sumar pedirá al Gobierno de España que no participe en el cónclave, ya que “no se puede celebrar con la voz más vulnerable silenciada”, afirma Ibáñez, que considera además que “los países democráticos no podemos prescindir de la ONU en un momento clave de la historia”.