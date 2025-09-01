Mazón, sobre la condonación de una parte de la deuda catalana: "Después de indultos y amnistías ahora viene importante, la pela"

Vuelve septiembre y, con este mes, la normalidad del curso político. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha visitado este lunes por la mañana la ciudad de Alicante. Primero Playa de San Juan, para visitar las obras del colegio público La Almadraba, que se espera que sea estrenado para el curso 2026-2027. Y seguidamente la Diputación de Alicante, para participar en la presentación de la campaña que tiene como eslogan “Eso que tú me das” y con la que desde distintas administraciones, de la mano del sector privado, se pretende hacer más atractiva la imagen del turismo y combatir la turismofobia.

Ha sido en este último escenario, en la Diputación de Alicante, donde Mazón ha atendido a los medios de comunicación para hablar de sus prioridades en el inicio de este curso político. El presidente se ha referido de manera constante al Gobierno y a la condonación de parte de la deuda autonómica que se aprobará este martes en Consejo de Ministros. Aunque esta medida afectará a diversas comunidades, también a la valenciana, Mazón se ha centrado en el caso catalán por el hecho de que la decisión tiene su origen en un pacto entre el PSOE y Esquerra Republicana, hecho por el que el PP ha rechazado totalmente esta condonación pese a que el Gobierno insiste en ampliarla a todas las comunidades.

Mazón ha esgrimido las críticas tras hablar del arranque del curso escolar, sobre el que se ha mostrado "muy satisfecho" debido a cuestiones como la “consolidación de la apertura de toda la educación gratuita de cero a tres años”.

A su vez, el presidente de la Generalitat ha definido este curso como “el de la libertad de las familias, de lengua básica y de su elección”. “Ya no deciden en exclusiva los políticos en los despachos con una sigla y una ideología”, ha valorado, incidiendo en que “son ahora las familias las que participan como protagonistas en la educación y en la lengua de sus hijos”.

En este punto, Mazón ha aprovechado su introducción para cargar contra “el modelo de la policía lingüística, lo peor que el separatismo catalán ha creado y se ha querido importar aquí rompiendo nuestra sociedad”, ha dicho en referencia a la ley de plurilingüismo que puso en marcha el Botànic durante las legislaturas anteriores.

Estas críticas las ha conectado con otras, las más reiteradas, dirigidas hacia el Gobierno central. El jefe del Consell ha hecho referencia en este punto a la citada aprobación citadapara este martes para la condonación de una parte de la deuda autonómica tras el pacto entre el ejecutivo que lidera Pedro Sánchez y Esquerra Republicana. Según Mazón, se trata de “un atropello”, de “una burla a los intereses de la Comunidad” y de “un chantaje a la financiación de los servicios públicos que necesita España y muy especialmente la Comunidad”.

Además, el presidente autonómico ha recordado que el Gobierno de España “no ha tenido a bien poner en marcha un sistema de nivelación transitoria mientras no hubiera nuevo sistema de financiación”, ha dicho recordando que esta alternativa fue planteada en su momento por el PSOE, y ha asegurado que “hemos tenido que acudir a un crédito privado, con entidades financieras privadas”, para la recuperación tras la dana.

En este aspecto, asegura que “los valencianos nos vamos a pagar la reparación de nuestros colegios, centros de salud y consultorios, del metro, del tranvía, de nuestros puentes, rotondas, carreteras, centros sociales… todas y cada una de estas cuestiones vienen sin un euro a fondo perdido por parte del Gobierno”, a quien ha pedido “que agilice la limpieza del alcantarillado en la zona afectada”.

Seguidamente, Mazón ha vuelto a criticar la aprobación de la quita de la deuda prevista para este martes, y ha asegurado que “los privilegiados”, en referencia a los independentistas, utilizarán el dinero “con el que seguirán pagando banderas pancatalanistas en la Comunidad y campando a sus anchas”. Finalmente, el dirigente autonómico ha concluído afirmando que “después del gran atropello a la Constitución, al Código Penal con indultos y amnistías, ahora viene lo importante: la pela, el dinero, y tenemos que aceptar todos que hay separatistas de primera, españoles de segunda y valencianos de tercera”.

Comparecencia institucional

Por último, el presidente de la Generalitat ha afirmado que este martes protagonizará una comparecencia institucional para hablar de las ayudas del Gobierno en relación con la dana. Según Mazón, el ejecutivo central “no ha movido un solo papel para poner en marcha las obras de los barrancos”, ha dicho en referencia al próximo otoño, ante la posibilidad de nuevas riadas.

El jefe del Consell también ha señalado al gobierno liderado por Pedro Sánchez por, según él, “estar instalado en el conflicto”. “La incompetencia es evidente: ni en La Palma”, en referencia a la erupción del volcán en 2021, “ni en los incendios” forestales de este verano “ni en Valencia las ayudas ni la reacción del Gobierno llega”.