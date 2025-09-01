Mazón muestra su “respeto” por "todo lo que diga y haga" Camps

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha atendido a los medios de comunicación este lunes en Alicante en una visita a la Diputación, donde el jefe del Consell ha cerrado el estreno de una campaña para potenciar los valores del turismo y para combatir la "turismofobia".

Preguntado por el intento del expresidente Francisco Camps, dispuesto a recuperar la presidencia del PPCV tras haber sido absuelto de los casos judiciales que tenía pendientes, Mazón se ha referido, tras ser interpelado, al próximo acto que este antecesor suyo celebrará el viernes en Alicante, con una cena en el restaurante Juan XXIII en la que esperan reunir a medio millar de militantes para apoyar las intenciones del expresidente.

“Lo vivo con total normalidad y digo lo que siempre digo: esto ha sido tan injusto, ha habido tanta gente, entidades y colectivos de todo tipo que han sido tan injustos con el presidente Camps, que me remito a lo que siempre digo: no hay nada que haga o que diga que no merezca mi respeto”.

Estas palabras llegan tras diversos anuncios públicos de Camps con los que ha expresado su deseo de volver a liderar el PPCV. Aunque no ha criticado públicamente al presidente actual del partido a nivel autonómico, Carlos Mazón, y ha afirmado en diversas ocasiones que no piensa excluir a ningún militante, su intento afecta negativamente al actuar dirigente, Mazón, dado que su papel se ve cuestionado ante afirmaciones como las que piden "dinamizar" la formación, "dar voz" a la militancia o "volver a conseguir mayorías absolutas". Consignas que Camps, que en Alicante tiene a su principal apoyo en la exalcaldesa Sonia Castedo, repite constantemente cuando justifica su programa.

Tras esta muestra de "respeto", Mazón ha recordado también que el curso político del PPCV tendrá lugar el 12 de septiembre en Benidorm. “Ahí están invitados sin exclusión todos y cada uno de los que se sientan del PPCV”, ha zanjado.