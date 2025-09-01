Mazón muestra su “respeto” por "todo lo que diga y haga" Camps
El presidente de la Generalitat retoma la agenda en Alicante tras el parón de agosto y afirma que en el acto de inicio del curso político que el PPCV ha convocado el 12 de septiembre en Benidorm "estarán invitados todos" los militantes "sin exclusión"
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha atendido a los medios de comunicación este lunes en Alicante en una visita a la Diputación, donde el jefe del Consell ha cerrado el estreno de una campaña para potenciar los valores del turismo y para combatir la "turismofobia".
Preguntado por el intento del expresidente Francisco Camps, dispuesto a recuperar la presidencia del PPCV tras haber sido absuelto de los casos judiciales que tenía pendientes, Mazón se ha referido, tras ser interpelado, al próximo acto que este antecesor suyo celebrará el viernes en Alicante, con una cena en el restaurante Juan XXIII en la que esperan reunir a medio millar de militantes para apoyar las intenciones del expresidente.
“Lo vivo con total normalidad y digo lo que siempre digo: esto ha sido tan injusto, ha habido tanta gente, entidades y colectivos de todo tipo que han sido tan injustos con el presidente Camps, que me remito a lo que siempre digo: no hay nada que haga o que diga que no merezca mi respeto”.
Estas palabras llegan tras diversos anuncios públicos de Camps con los que ha expresado su deseo de volver a liderar el PPCV. Aunque no ha criticado públicamente al presidente actual del partido a nivel autonómico, Carlos Mazón, y ha afirmado en diversas ocasiones que no piensa excluir a ningún militante, su intento afecta negativamente al actuar dirigente, Mazón, dado que su papel se ve cuestionado ante afirmaciones como las que piden "dinamizar" la formación, "dar voz" a la militancia o "volver a conseguir mayorías absolutas". Consignas que Camps, que en Alicante tiene a su principal apoyo en la exalcaldesa Sonia Castedo, repite constantemente cuando justifica su programa.
Tras esta muestra de "respeto", Mazón ha recordado también que el curso político del PPCV tendrá lugar el 12 de septiembre en Benidorm. “Ahí están invitados sin exclusión todos y cada uno de los que se sientan del PPCV”, ha zanjado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prepárate: a partir del lunes empiezan a llegar los recibos del nuevo “tasazo” de la basura en Alicante
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
- Las «doblás» atacan de nuevo en las playas de Torrevieja
- Estos son los seis nuevos radares que ultima la DGT en la provincia de Alicante
- El secreto de los radares del túnel de Sant Joan que toca el bolsillo
- La jueza archiva la investigación por las obras en el antiguo parque de bomberos de Séneca
- El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Benidorm por el impago económico de los hoteles a cambio del aumento de edificabilidad
- Fede Fuster (Hosbec): «Estamos haciendo un ridículo monumental con el transporte en el aeropuerto de Alicante»