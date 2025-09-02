Camps espera reunir a 400 fieles en Alicante y el entorno de Mazón se muestra inquieto por el "ruido"

Donde unos ven una oportunidad para “renovar” el partido, otros perciben una maniobra contraproducente. Quien fuera presidente de la Generalitat entre 2003 y 2011, Francisco Camps, viene reuniéndose desde hace más de un año con militantes de su partido, el PP, para explorar la posibilidad de volver a liderarlo en la Comunidad Valenciana.

Esta aspiración, previsible después de diversos amagos, fue confirmada por el propio Camps a inicios del mes de julio. Más tarde informó de que el primer acto de su particular campaña se celebraría en Alicante, este mismo viernes, en el restaurante Juan XXIII.

El acto no deja a nadie indiferente. Fundamentalmente porque el momento delicado que vive el presidente Carlos Mazón tras la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, alimentan las posibilidades de cualquier tipo de alternativa. Si no para relevarlo, sí para enfocar su situación de fragilidad.

“Su intento no llegará a nada, pero siempre pueden pasar cosas”, dice un militante activo e identificado con Mazón y que recuerda la caída de Pablo Casado, que se produjo en febrero de 2022 de manera repentina tras ser señalado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Aunque esta voz no imagina a Camps recuperando la presidencia del PPCV, entiende que toda oposición interna que se visibilice contra Mazón “no será buena para el partido”.

Otra fuente, también más cercana al actual presidente de la Generalitat, considera que la propuesta de Camps “sólo busca generar ruido”, y considera que este último “no tiene ningún tirón en Alicante: Zaplana se equivocó eligiéndolo y quienes ahora le siguen también se equivocan”. La misma voz afirma haber rechazado la invitación de Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante y alineada con Camps, a participar en sus actos.

La sensación generalizada en este entorno es que Camps no logrará su propósito, pero entienden que su propuesta “no ayuda” al partido, ya que “transmite una división” que consideran que no es real.

El intento de Camps

Camps se siente fuerte tras haber sido absuelto de las múltiples causas judiciales en las que fue señalado por presuntos delitos de corrupción. También se siente herido, tal como ha expresado en los actos que ha protagonizado, por el trato que le dispensó su propio partido en su momento más débil, cuando fue forzado a abandonar la presidencia de la Generalitat en favor de Alberto Fabra en el verano de 2011.

Sensación similar experimentó Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante entre 2008 y 2014, que abandonó el cargo antes de acabar la legislatura en la que fue investida regidora tras conseguir la mayoría absoluta más apabullante de la historia del consistorio, con 18 concejales. Castedo es hoy la principal valedora de Camps en Alicante, y participa activamente en su campaña como dirigente provincial del comité político.

Desde el entorno de Camps y de Castedo calculan que el viernes podrán reunir a unos 400 militantes en el salón Montini del restaurante Juan XXIII. La cifra, de confirmarse, la consideran “muy importante”, ya que “no es nada fácil meter a tantas personas sin cargos públicos en una cena política”. El pasado 10 de junio el PP consiguió llenar el restaurante entero con más de un millar militantes aunque con el reclamo, eso sí, de la presencia de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y de los líderes autonómicos, provinciales y locales.

Fuentes cercanas a esta candidatura afirman que la cena “se está preparando con muchas ganas, con mucha ilusión y, lo más importante: con mucha participación”. Este último factor, de hecho, lo subrayan como la esperanza en el éxito de la campaña. “Con nosotros se están moviendo personas que no necesitan la política para vivir, y para nosotros eso es todo un triunfo”, expresan.

Entre las caras conocidas que asistirán al acto se esperan las mismas que han acompañado a Camps en otras apariciones recientes. Se da por confirmada la presencia de los exconsellers Trini Miró y Mario Flores; de la exalcaldesa de Elche, Mercedes Alonso; del de Crevillent, César Augusto Asencio; o de la de Dénia, Ana Kringe, entre otros.

A su vez, desde esta corriente deseosa de liderar el PPCV valoran “la sorprendente cantidad de gente joven que también asistirá”, procedente de toda la provincia y animada por militantes juveniles del partido “capaces de movilizar”. También destacan la presencia “de un grueso de militantes de entre 30 y 35 años que, tras haber mamado la política, en un momento les dejó de interesar y ahora vuelven”, aseguran.

Su objetivo, afirman, es “ayudar al partido para hacerlo más fuerte” a través de la participación interna y de la movilización de los militantes. Sólo así, según ha expresado Camps en sus actos, el PP puede aspirar a repetir mayorías absolutas en la Comunidad Valenciana. El futuro del partido, sin embargo, es una incógnita, ya que el presente está marcado por la duda sobre la continuidad de Mazón, que ningún dirigente nacional del PP ha querido garantizar. Sí que han sido explícitos, en cambio, en su rechazo al intento de Camps.