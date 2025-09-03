Aitana Mas, sobre la situación del PPCV: “Si el candidato para substituir a Mazón es Camps, estamos apañados”

La síndica adjunta de Compromís y exvicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, ha comparecido este miércoles en Alicante para inaugurar el curso político y analizar la actualidad a través de diversas críticas al Consell presidido por Carlos Mazón y a la propia figura del presidente autonómico.

Respecto a este último, y en relación al acto que se ha convocado este viernes en Alicante por parte del expresidente Francisco Camps, quien aspira a volver a presidir el PPCV, Mas ha tildado este intento de “surrealista y contradictorio”. Aunque ha argumentado que “el debate interno no me parece mal, en cualquier partido tiene que existir y no me sorprende que el señor Mazón tenga oposición interna”, ha añadido que “si el candidato a substituirlo es Camps, estamos apañados”.

Así se ha expresado Mas en una atención a medios realizada en la Casa de las Brujas, sede de la presidencia de la Generalitat en Alicante, donde también se ha mostrado crítica con la postura del gobierno autonómico a la hora de rechazar la condonación de parte de la deuda de la Comunidad. En concreto, considera que se trata de “un debate que nadie entiende”, y cree que la retirada de 11.000 millones de euros que ha propuesta el Gobierno supondría “una descarga importante de la deuda y mayor liquidez para pagar a proveedores”, ha afirmado tras señalar el retraso en los pagos a las empresas contratadas por la Generalitat.

Como ejemplo, Mas ha comparado esta negativa con la de “una familia que renuncia a 11.000 euros porque no es suficiente para pagar toda la hipoteca”, y ha considerado que el Consell “no tiene proyecto, simplemente se basa en el conflicto estatal, sobre todo confrontando con Pedro Sánchez con batallas estériles que a la ciudadanía no le importan y que lo único que hacen es ahondar en la desafección hacia la política”.

Más críticas

Por otra parte, quien fuera vicepresidenta de la Generalitat durante el último año de la legislatura anterior ha augurado que el curso político que actualmente comienza “será muy complicado”, dado que “ya acabamos el verano con los peores indicadores de los últimos años en cuanto a materia económica, social y sanitaria”, ha señalado refiriéndose al gobierno autonómico.

Mas ha criticado que haya subido “por primera vez en el mes de agosto” el paro en la Comunidad Valenciana, y se ha referido a un hipotético futuro presupuesto autonómico, que considera que debería presentarse en octubre si se siguen los plazos habituales, pese a que el vigente se aprobó en mayo.

En este aspecto, se ha mostrado “preocupada” porque “la provincia de Alicante ya sufrió un importante recorte en inversiones” en las últimas cuentas respecto a las anteriores, concretamente de 70 millones de euros. “Nos da miedo el nuevo presupuesto que puedan llegar a formular, no solo por la ayuda inestimable que van a tener de nuevo de la ultraderecha”, ha afirmado refiriéndose a Vox.

A su vez, Mas ha acusado al presidente Mazón de practicar “la confrontación constante” mientras, según afirma, lleva a cabo “unos recortes en servicios sociales como pueden ser la sanidad, en las plantillas de profesores, con las mayores listas de espera sanitarias y un menor número de plazas en recursos de servicios sociales disponibles”.

Por otra parte, respecto al curso escolar, la exvicepresidenta ha criticado la aplicación de la Ley de libertad educativa, que entra en vigor en este curso, asegurando que “hay madres y padres que han informado que sus hijos no serán educados en la lengua elegida”. También ha censurado los “recortes en atención pedagógica”.

Con estos argumentos, la diputada valencianista entiende que “la entrada del curso va a ser complicada”, y ha recordado además que “vendrá marcada por el primer aniversario de la dana, cuando evidentemente están intentando tapar todo lo que sucedió aquel día”.

El futuro de Compromís

En otro orden de cosas, preguntada por si Compromís pasará de ser una coalición a una federación de partidos, tal como estaba previsto que sucediera a la vuelta del verano, Mas ha dicho que para que eso ocurra “habrá que solucionar unos cuantos temas antes de dar más pasos al respecto: así lo hemos comunicado desde Iniciativa a los miembros de la comisión”, ha dicho en referencia a su partido, uno de los que integran la coalición.