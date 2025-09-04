La negociación sobre las cuotas en las listas de Compromís retrasa "sine die" su conversión en federación

Compromís sigue sin despejar su futuro. La coalición valencianista, que en los últimos meses ha avanzado decididamente para convertirse en una federación de partidos, no logrará este objetivo a corto plazo. Hay, incluso, quien duda su materialización será posible, dadas las condiciones actuales.

En una comparecencia reciente en Alicante la diputada autonómica y síndica adjunta de Compromís, Aitana Mas, dirigente de Iniciativa, admitió que “antes de dar más pasos” hacia la federación “habrá que solucionar unos cuantos temas”.

La evolución hacia una federación de partidos es una vieja aspiración de Compromís. Sería la manera de que esta coalición, que no cuenta con ningún órgano conjunto, se convirtiera en un partido con estatutos propios y una estructura orgánica determinada. Esto garantizaría la supervivencia de los partidos, pero evitaría, a su vez, problemas como las negociaciones previas (y aseguradas) entre las formaciones de cara a cada convocatoria electoral.

Sin embargo, culminar tal objetivo no está siendo fácil. Las partes implicadas en las negociaciones afirman que “los estatutos de la federación están cerrados” pero que, sin embargo, aún no se han dirimido todas las cuestiones pendientes. Desde Iniciativa pretenden sellar un protocolo en caso de transfuguismo dentro de los diferentes partidos de Compromís, fijar el reparto de recursos económicos y también la configuración de las futuras listas electorales respecto a las cuotas de cada formación. Todo esto ante el temor de que Més, la pata con más peso de la coalición, acabe imponiendo su lógica interna.

La ruptura en Madrid

Las desconfianzas desde Iniciativa se multiplicaron tras el episodio vivido en el Congreso de los Diputados, donde Compromís cuenta con dos representantes (una de Més y otro de Iniciativa) que se integraron, al iniciarse la legislatura, en el grupo parlamentario de Sumar. La decisión de este grupo parlamentario de vetar la propuesta de Compromís, que pretendía que el presidente Pedro Sánchez acudiera como compareciente a la comisión de investigación por la dana convocada en la cámara baja, enojó a Més. Su diputada, Àgueda Micó, se marchó al grupo mixto contra el criterio de Iniciativa, que mantuvo a Alberto Ibáñez en Sumar.

Una de las razones que Iniciativa traslada para argumentar su desconfianza es, precisamente, esta “ruptura unilateral” por parte de Més, que tomó la decisión contra el criterio del otro partido de la coalición. “Si defendemos una postura y la otra parte no la respeta y actúa con por su cuenta, como pasó en el Congreso, ¿por qué tenemos que pensar que, si nos convertimos en una federación de partidos, no volverán a hacer lo mismo?”, se preguntan militantes de Iniciativa que siguen de cerca las negociaciones.

Desde aquel episodio de ruptura en el Congreso, que se materializó a finales de junio, “no hemos vuelto a hablar de la federación”, afirman voces consultadas. Desde Més insisten en su voluntad de retomarlas "cuanto antes".

La versión de Més

La versión en Més es diferente. Una de las personas con ascendencia del partido en la provincia de Alicante afirma que la sensación generalizada es que Iniciativa “pretende empezar la casa por el tejado”, y se refiere a “exigencias” como “sitios de salida en las listas, cantidad de asesores e ingresos económicos, pero estas cuestiones están muy alejadas de lo que deberíamos de hablar y no resulta un incentivo para la militancia”.

En este aspecto, critican “la voluntad” por parte de Iniciativa de, según dicen, “garantizarse el control de Compromís en Alicante”, especialmente en la capital (donde ests formaciones tienen un número similar de militantes), y se refieren a un episodio aún más pretérito: el de la amenaza de Aitana Mas de dimitir como vicepresidenta de la Generalitat si perdía las primarias contra Gerard Fullana en 2023 para liderar la lista de las Cortes por la provincia.

“No podemos centrar las negociaciones en las cuotas”, critican desde Més, que entienden que estas cuestiones se tendrán que dirimir en el futuro. En una entrevista a INFORMACIÓN en el mes de abril, Joan Baldoví, síndic de la formación y último candidato a la presidencia de la Generalitat, afirmó sobre la federación de partidos que esperaba “dar buenas noticias antes del verano o inmediatamente después”. Iniciado el mes de septiembre, se da por hecho que habrá que esperar más tiempo. Un dirigente de Els Verds, el partido de la coalición con menos peso interno, naturaliza las disputas entre las dos principales formaciones. “Nada nuevo en la oficina”, resume con ironía.