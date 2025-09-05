La Generalitat concede 134.000 euros a la Diputación de Alicante para “evitar duplicidades entre administraciones”
Las ayudas se dirigirán a los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia y el acuerdo se ha anunciado este viernes tras el pleno del Consell
Con el objetivo de “respaldar proyectos adaptados a su realidad local y capacidad operativa”, según ha anunciado la Generalitat, esta institución y la Diputación de Alicante han firmado un acuerdo de colaboración que se ha hecho público tras el pleno del Consell celebrado este viernes en València, en el Palau de la Generalitat.
La máxima institución autonómica aportará 134.000 euros a la institución provincial para apoyar proyectos municipales con la finalidad de "evitar duplicidades entre administraciones", además de "facilitar el uso compartido de medios y servicios y mejorar", también, “la calidad e impacto de los proyectos que se subvencionen”. Estos proyectos, en concreto, promoverán "prácticas de transparencia" con una ayuda de 84.000 euros y buscan "reforzar la participación ciudadana" a través de 50.000 euros. Los beneficiarios serán los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Alicante.
A su vez, las “actuaciones conjuntas” se desarrollarán en el ejercicio de este 2025 y el acuerdo, según informan desde la Generalitat, se prestará asistencia técnica a los ayuntamientos “para facilitar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de transparencia”.
Según han explicado desde la Generalitat, entre las acciones previstas están “el análisis de la situación en cada municipio, la definición de estrategias de mejora, el diseño e implementación de portales de transparencia en las webs oficiales y la publicación de contenidos vinculados a las obligaciones de publicidad activa”.
Las ayudas también servirán para organizar cursos de formación para empleados públicos y “jornadas de difusión de la transparencia y el buen gobierno”.
