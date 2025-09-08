Barcala se desmarca de Camps y pone el foco en el arranque oficial del PP en Benidorm

“Mi respeto a las opiniones que pueda emitir cualquiera. No hago ninguna declaración sobre ese tipo de actos y manifestaciones”. Con estas palabras, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha desmarcado este lunes de la cena organizada el pasado viernes por el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en el restaurante Juan XXIII. El regidor ha insistido en que su mirada está puesta en la apertura oficial del curso político del PP, prevista para este viernes 12 de septiembre en la ermita de Sanz de Benidorm. “Ese es el acto oficial en el que el PP se reúne y convoca a su militancia y sus simpatizantes para dar el arranque a un curso que va a ser muy intenso”, ha afirmado.

Barcala ha evitado cualquier pronunciamiento sobre la pugna interna abierta en el PPCV y ha reiterado su negativa a realizar una valoración al respecto. “No tengo opinión y no voy a opinar en ningún caso. No lo he hecho nunca y voy a seguir sin hacerlo. Respeto que cada cual haga o diga lo que estime oportuno. No tengo ninguna necesidad de pronunciarme al respecto”, ha subrayado.

La cena del viernes 5 de septiembre en Alicante reunió a 400 personas y supuso el primer acto oficial de la campaña de Camps para recuperar la presidencia del PPCV. Acompañado por la exalcaldesa Sonia Castedo, que ejerce la dirección provincial de su comité político, Camps reclamó de nuevo la convocatoria de un congreso autonómico y se presentó como “el único militante del PPCV que dice que quiere presidir el partido”. El expresidente prometió “lealtad absoluta” al actual Consell, aunque sin mencionar a Carlos Mazón, a quien dirigió la crítica más directa: “Dadnos la oportunidad de votarnos”.

Mayoría absoluta

Ese movimiento se suma a la presentación que realizó Camps a finales de julio en la avenida Maisonnave de Alicante, donde escenificó su regreso con el lema “PP, mayoría absoluta 2027”. Flanqueado por Castedo, Mercedes Alonso, César Augusto Asencio o Marta García-Romeu, entre otros, el exjefe del Consell defendió que el PP necesita recuperar la vida de la militancia y criticó, también sin citarlo, que Mazón haya debilitado la estructura orgánica del partido. En aquel acto aseguró contar ya con un equipo organizado de cien personas y recalcó que “más del 50%” de ellos son menores de 40 años.

Mientras tanto, la dirección popular ultima el inicio del curso político con una cena en Benidorm este viernes 12 de septiembre. La cita, habitual en la agenda del PP, se celebrará en la ermita de Sanz y contará con la presencia del secretario general del partido, Miguel Tellado, junto a los presidentes de las diputaciones de Valencia y Castellón y dirigentes del PPCV. Un acto oficial que servirá para medir la capacidad de Mazón de reunir a la militancia tras un verano marcado por la presión interna y por la aparición de Camps en el escenario político valenciano.