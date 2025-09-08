Nuevo curso en la Diputación de Alicante: de la colaboración con la Generalitat al debate provincial

El nuevo curso político arranca en la Diputación de Alicante con un panorama de marcado contraste entre los grupos políticos con representación, el del equipo de gobierno del PP y los tres de la oposición, los del PSOE, Compromís y Vox. Mientras los populares presumen de su coordinación con la Generalitat de Carlos Mazón y marcan su perfil reivindicativo ante el Gobierno de Pedro Sánchez, desde la izquierda se exige la celebración del debate provincial, se fiscaliza a las empresas públicas y se defiende al sector pesquero.

Desde el equipo de gobierno popular, la portavoz, Ana Serna, asegura que el compromiso de los de Toni Pérez es “seguir mejorando la vida de los 141 municipios y tres entidades menores” de la provincia “en contacto directo con alcaldes y concejales”. El PP anuncia que ya trabaja en la elaboración de los presupuestos del próximo año y que reforzará la colaboración con la Generalitat en proyectos clave como el agua, las infraestructuras y el traspaso de competencias impropias, que ya se ha iniciado con el centro Doctor Esquerdo.

“Seguiremos siendo reivindicativos frente al Gobierno de Pedro Sánchez con todo lo que necesita la provincia” Ana Serna — Portavoz del grupo popular

Los populares anticipan un perfil reivindicativo ante el Gobierno de Sánchez en cuestiones como los trasvases Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó o la segunda pista del aeropuerto. Serna reclama que se levanten de nuevo las reglas de gasto “para que la Diputación y los ayuntamientos dejen de tener las manos atadas” y solicita el apoyo de la oposición a esta exigencia. El PP espera, además, que este año se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales tras dos ejercicios de prórrogas.

“La provincia de Alicante es la última en financiación por cuarto año consecutivo”, subraya Serna, que reclama a los demás grupos “dejar de ponerse de perfil y exigir en Madrid un trato justo”. Sus palabras contrastan con las del portavoz del PSOE, Vicente Arques, que sigue acusando a Toni Pérez de “mantener la institución parada y de limitar su papel a la gestión administrativa”. El socialista sostiene que los plenos se han convertido en sesiones de trámite y reclama la celebración urgente de un debate sobre el estado de la provincia antes de que termine septiembre.

“Mazón metía 40 puntos en cada pleno y Toni Pérez solo mete cuatro. Toni Pérez ha hecho bueno a Mazón” Vicente Arques — Portavoz del grupo socialista

El también alcalde de l’Alfàs del Pi dibuja una Diputación sin pulso político, en la que la actividad es mínima. “Mazón metía 40 puntos en cada pleno y Pérez mete cuatro. Ha hecho bueno a Mazón”, ironiza. “Castellón, con menos recursos que nosotros, está invirtiendo en prevención de incendios, industria, agricultura o turismo. Aquí, en cambio, tenemos un presupuesto de 385 millones sin ejecutar y la única respuesta es culpar a Sánchez”, añade.

Arques acusa al presidente de dedicar apenas “dos días a la semana” a la Diputación. “La institución funciona gracias a los funcionarios”, apostilla antes de lamentar la ausencia de las vicepresidentas y el bajo perfil de los diputados provinciales del PP. Desde el grupo socialista también se subraya la falta de proyectos en marcha: “Los planes +Cerca y Planifica no funcionan, el bono comercio no se pone en marcha pese a tener dinero disponible, las subvenciones a los ayuntamientos siguen bloqueadas y se ha recortado a la mitad el presupuesto para actividades culturales, pasando de los Guerreros de Xi’an a exposiciones menores”.

“El equipo de gobierno quiere abanderar la defensa del sector pesquero pero no hay acciones concretas” Ximo Perles — Portavoz del grupo Compromís

“El gran titular de la Diputación es que no hay titular”, ahonda en la misma idea el portavoz de Compromís, Ximo Perles. Los valencianistas pondrán en primer plano la fiscalización de Proaguas Costablanca, cuya gestión califica de “escándalo” y cuestiona la contratación de Miguel Ortiz como gerente “sin currículum para ello”. El segundo eje será el de la defensa de la pesca de proximidad, para lo que se reclamará un estudio independiente, en colaboración con la Universidad de Alicante, que contraste las percepciones de los pescadores con los informes europeos sobre las capturas.

“Exigimos que la Diputación gestione eficazmente los fondos públicos en apoyo a los municipios” Gema Alemán — Portavoz del grupo Vox

Por último, la portavoz de Vox, Gema Alemán, asegura que su grupo afronta el nuevo curso político “con una labor clara de fiscalización y de propuesta”. Entre sus prioridades señala la defensa del sector primario, las familias, los jóvenes, el comercio local y el turismo, así como la protección del patrimonio cultural de la provincia. La formación de Santiago Abascal también reclama abandonar “las políticas de la Agenda 2030 que solo perjudican al sector primario”.