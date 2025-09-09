Alicante, epicentro de la apertura del curso político con Mazón en el foco

El arranque del curso convierte a la provincia de Alicante en el epicentro político de la Comunidad Valenciana en lo que se presenta como otro pulso entre las dos formaciones mayoritarias. El PPCV ha elegido Benidorm para abrir un nuevo ciclo de trabajo, mientras que el PSPV-PSOE ha situado en Guardamar del Segura y Torrevieja el inicio de su agenda a nivel autonómico. Dos enclaves simbólicos en los que populares y socialistas han querido escenificar sus prioridades y proyectar modelos de gestión muy distintos de cara a los próximos meses. Y no se trata de un ciclo más, ya que en poco más de un mes tendrá lugar el primer aniversario de la dana, lo que marcará el inicio del curso.

El PPCV celebrará el viernes en la ermita de Sanz de Benidorm el acto que simboliza el arranque del curso. Será una cena con militantes y medios de comunicación, con la presencia del presidente autonómico, Carlos Mazón, y del secretario general del PP nacional, Miguel Tellado. El evento reunirá a los principales dirigentes del PPCV y a representantes del Consell, además de los presidentes de las diputaciones de Alicante, Valencia y Castellón, Toni Pérez, Vicente Mompó y Marta Barrachina, respectivamente.

La cita llega en un momento de especial sensibilidad para Mazón, cuya continuidad al frente de la Generalitat y del partido ha sido cuestionada tras la gestión de la trágica dana de 2024 en Valencia, que dejó 228 fallecidos. Aunque desde Génova se ha evitado pronunciarse explícitamente, la presencia de Tellado en Benidorm se interpreta como un gesto de respaldo al proyecto autonómico. Al mismo tiempo, el PP afronta un clima interno agitado por los movimientos del expresidente Francisco Camps, que la pasada semana convocó a sus fieles en Alicante para pedir un congreso del partido y explorar un regreso a la primera línea.

El PSPV, en la Vega Baja

Los socialistas valencianos, por su parte, han elegido la Vega Baja, concretamente Guardamar y Torrevieja, para dar inicio a su agenda política. El 19 de septiembre celebrarán una interparlamentaria y una reunión de la ejecutiva en Guardamar; y el día 20 una jornada abierta en Torrevieja con mesas de debate sobre emergencia climática y servicios públicos. La clausura correrá a cargo de la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y del secretario provincial, Rubén Alfaro.

Con esta elección, el PSPV subraya la importancia de la Vega Baja en su estrategia política, una comarca clave tanto en peso poblacional como en recuento electoral. La formación reivindica además la gestión que realizó el Consell de Ximo Puig durante la dana de 2019 en la zona, en contraste con la actuación del actual Ejecutivo autonómico en la catástrofe de 2024 y la controvertida actuación de Mazón.

“El PSPV abre su curso en la Vega Baja después de haber sentenciado de muerte al trasvase Tajo-Segura” Juanfran Pérez Llorca — Secretario general del PPCV

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, defiende la elección de Benidorm como símbolo de la fortaleza de su partido en la Marina Baixa. “Hemos elegido la comarca de la Marina Baixa, gran feudo del PP en la provincia junto a la Vega Baja, con grandes mayorías en Benidorm, Finestrat y La Nucia. Es también la comarca del presidente provincial, Toni Pérez, y la mía”, subraya.

Pérez Llorca destaca el respaldo de la dirección nacional con la asistencia de Tellado y carga contra el PSPV: “Está muy bien que elijan la Vega Baja, pero es el año en que le han puesto la puntilla al trasvase Tajo-Segura, sentenciándolo de muerte. Disfrutarán de muchas verduras y hortalizas que dejarán de producirse porque no hay agua. No se las merecen”.

“En nuestro ADN está la protección de las personas, actuando con rapidez y compromiso” Rubén Alfaro — Secretario provincial del PSOE

Por su parte, el secretario provincial del PSOE, Rubén Alfaro, explica que la elección de la Vega Baja responde al deseo de dar protagonismo a una comarca fundamental para los socialistas. “Queremos poner de manifiesto la gestión de una catástrofe como la de 2019, cuando demostramos rapidez y compromiso en contraste con la dana de 2024, que evidenció la incapacidad del PP. Nuestro ADN está en la protección de las personas”, afirma.

Alfaro subraya también que el actual Consell ha liquidado proyectos como el Vega Renhace, lo que a su juicio demuestra falta de compromiso con la zona.

“Jamás se ha visto a un ministro restar tanto a una comunidad autónoma como a Diana Morant” Juanfran Pérez Llorca — Secretario general del PPCV

En cuanto a las perspectivas para los próximos meses, Pérez Llorca se muestra crítico con el Gobierno central. Recuerda que Mazón remitió una carta a Pedro Sánchez el pasado 5 de agosto para convocar la comisión mixta para la reconstrucción de la Comunidad Valenciana sin obtener respuesta. “La Generalitat tiene que endeudarse porque solo hay dinero para separatistas y Cataluña. Jamás se ha visto a un ministro restar tanto a una comunidad autónoma como a Diana Morant”, afirma.

“Llegamos reforzados al curso político con la meta clara de recuperar la Generalitat” Rubén Alfaro — Secretario provincial del PSOE

Alfaro, en cambio, defiende que el PSPV encara el nuevo curso con solidez. “Llegamos reforzados, con liderazgos renovados y con una línea clara: recuperar la Generalitat. Es un curso político de propuestas y de confrontación de modelos. El PP ha demostrado que no ha estado a la altura y la dana de Valencia sigue lastrando su credibilidad”, señala.