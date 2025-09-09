Alicante pierde 443 profesores de refuerzo en el arranque del curso

Un total de 443 docentes de refuerzo menos en Alicante, de los cuales 61 corresponden a la capital de la provincia, marcan el inicio del curso escolar tras el paso del programa PAM al actual REMA (Recursos Extraordinarios para la Mejora Académica). El ajuste supone la eliminación de 26 maestros en colegios y, sobre todo, de 417 profesoras y profesores en institutos, lo que equivale a un 68 % menos, según los datos que ha dado a conocer Compromís este martes.

En la capital, la reducción alcanza al 65 % del profesorado de apoyo en secundaria: se ha pasado de 93 a 32 docentes de refuerzo, según las cifras que los valencianistas han obtenido por vía parlamentaria.

Infraestructuras

A esta situación se suman los retrasos en las infraestructuras educativas. Alicante sigue con doce centros pendientes de construcción y con el CEIP 56 arrancando el curso íntegramente en barracones. Los proyectos que permanecen bloqueados, con una inversión prevista de 85 millones de euros, incluyen el CEE El Somni, el CEIP La Cañada de Fenollar, el CEIP Juan Bautista Llorca, el CEIP Santo Ángel de la Guarda y el CEIP Florida.

Tampoco hay novedades en las actuaciones dependientes directamente de la conselleria, que mantiene la misma planificación que en 2024: el CEIP La Almadraba, el Conservatorio Guitarrista José Tomás, el IES Jaume II, el IES Sant Blai, el IES Les Llomes, el IES Virgen del Remedio y el IES Cap d’Horta.

Xarxa Llibres

Por otra parte, el programa Xarxa Llibres también acumula incidencias. La conselleria no está renovando los ejemplares que deben ajustarse al resultado del referéndum lingüísticos lo que provoca que algunos alumnos tengan los manuales en una lengua distinta a la que les corresponde.

El portavoz de Educación de Compromís en las Cortes, Gerard Fullana, ha señalado que “el PP está perpetrando un acoso directo a la enseñanza pública de la ciudad y de las comarcas del sur”. En su opinión, los recortes en profesorado “son todavía más elevados” y ha denunciado que el conseller José Antonio Rovira no ha respondido a la documentación solicitada sobre FP, Escuelas de Adultos y EOI.

Fullana ha cargado además contra el gasto de 16.000 euros en comidas oficiales de Carlos Mazón y Rovira, “mientras en educación pública aplican la política de la motosierra y del bloqueo”. Sobre las infraestructuras, ha calificado de “vergonzoso” el inicio de curso en el CEIP 56, “un centro que el PP no tiene intención de construir con ladrillo y quiere que sea un gueto de alumnado recién llegado”.

Finalmente, ha advertido que pedirá explicaciones en sede parlamentaria por la situación de Xarxa Llibres: “Nos han llegado casos de alumnos que tienen los libros en castellano y les tocaría tenerlos en valenciano, pero Rovira no se hace cargo”.