Polémica en la Diputación de Alicante por la externalización de servicios

La Diputación de Alicante vive una nueva polémica tras las críticas vertidas por Compromís y la posterior defensa del equipo de gobierno del PP en torno a la gestión de la empresa pública Proaguas Costa Blanca.

Compromís ha acusado al gobierno provincial de gastar 17.908 euros en la contratación de un despacho privado para elaborar un informe jurídico con el fin de mantener la consideración de Proaguas como “medio propio” de la institución frente a un recurso presentado por la coalición. Según los valencianistas, la empresa perdió hace años esta condición, ya que más del 30 % de su facturación proviene de entidades ajenas a la Diputación, como la Epsar. La Ley de Contratos del Sector Público establece que al menos el 80 % de los ingresos deben proceder de la administración matriz.

Desde Compromís aseguran que Proaguas lleva meses funcionando sin contrato ni convenio, pese a que tanto la Abogacía de la Generalitat como el Consell Jurídic Consultiu han exigido que el servicio se tramite mediante licitación pública. La coalición considera un “doble escándalo” que el PP opte por pagar a un bufete privado en lugar de recurrir a los servicios jurídicos internos de la Diputación, que cuentan con cerca de 20 abogados en nómina.

"Da la sensación de que el problema es que al gobierno del PP no le gusta el contenido de los informes internos" Ximo Perles — Portavoz de Compromís

El portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha subrayado: “¿Cómo es posible que, con una plantilla de funcionarios altamente cualificada y dos departamentos jurídicos, nadie haya querido firmar este informe? Da la sensación de que el problema no es que no se pueda informar, sino que al gobierno del PP no le gusta el contenido de los informes internos”.

Por su parte, el equipo de gobierno de la Diputación ha rechazado de plano estas acusaciones y ha acusado a Compromís de “tergiversar la información para influir en la opinión pública y denostar la imagen de una empresa que ha demostrado prestar un servicio imprescindible en materia de gestión hídrica para los municipios de la provincia”.

La vicepresidenta primera, Ana Serna, ha defendido que Proaguas Costa Blanca lleva más de veinte años externalizando los servicios de asesoramiento en materia laboral, tributaria y contable a través de licitaciones de pública concurrencia. Según ha explicado, la insuficiencia de medios personales especializados en estas materias justifica esta práctica, adjudicada en cada caso mediante concurso público.

"Compromís saca de contexto los datos para hacer política partidista y manchar la imagen de la Diputación" Ana Serna — Vicepresidenta primera de la Diputación (PP)

Respecto a la cifra citada por Compromís, Serna ha precisado que “el importe al que hace referencia es el de la adjudicación total de estos servicios de asesoramiento por un plazo de dos años prorrogable a otros dos”, por lo que ha acusado a la coalición de “sacar de contexto los datos para hacer política partidista y manchar la imagen de la Diputación y de Proaguas”.

Finalmente, la diputada de Ciclo Hídrico ha reivindicado la labor de la sociedad provincial: “Proaguas ha demostrado a lo largo de muchos años su papel esencial en un tema tan importante para la provincia, favoreciendo una gestión y aprovechamiento óptimos de los recursos hídricos gracias a sus medios especializados y a su dilatada y reconocida experiencia”.