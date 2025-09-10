La Diputación de Alicante escenifica su división en materia medioambiental: los incendios, las casas de Babilonia y la pesca fracturan al pleno

Una sesión marcada por la imposibilidad de alcanzar consensos en asuntos medioambientales ha marcado este miércoles el retorno de los plenos a la Diputación de Alicante. Las tres mociones debatidas, centradas en los incendios forestales, el futuro de las casas de la playa de Babilonia de Guardamar y la defensa del sector pesquero tradicional, han acabado con votaciones divididas, en las que el PP, el PSOE, Compromís y Vox se han repartido apoyos y reproches cruzados. El resultado ha sido la falta de acuerdos en un terreno especialmente sensible para la provincia, ya que ninguna de las tres iniciativas presentadas ha logrado el respaldo unánime de los grupos.

El debate se ha abierto con una moción del PSOE sobre los incendios forestales. El diputado socialista Ismael Vidal ha defendido la necesidad de ampliar la partida anual destinada a la prevención. “El fuego no es un fenómeno estacional, es una amenaza latente los doce meses del año”, ha advertido, reclamando un millón de euros extra para la lucha contra los incendios. El planteamiento ha recibido la negativa del PP y Vox. La diputada popular Magdalena Martínez ha tachado la propuesta de “oportunismo político” al haberse presentado en agosto.

Martínez también ha subrayado que una modificación presupuestaria en estas fechas es “materialmente imposible” y ha reivindicado la inversión que ya se ha realizado en los últimos años en prevención de incendios. Desde Vox, Gema Alemán ha insistido en el ideario de la formación ultra, cargando contra la Agenda 2030 y acusando tanto al PP como al PSOE de ser “cómplices” de políticas que han convertido los montes “en selvas intransitables”. La portavoz de Vox también ha reprochado al PSOE querer presentarse como “bomberos” tras haber actuado como “pirómanos”.

Guardamar

El segundo punto candente ha sido la moción del PP para instar al Congreso a paralizar el derribo de las casas de la playa de Babilonia, en Guardamar. El popular Carlos Pastor ha defendido la suspensión cautelar de los derribos y la declaración del conjunto como núcleo urbano protegido. “Se trata de buscar una solución entre todos, no de derribar todas las casas de golpe”, ha sostenido. El choque de posturas ha sido inmediato. El portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha acusado al PP de “hipocresía” por haber fomentado construcciones en el litoral mientras ahora se oponen a su demolición. “El mismo día de la dana firmaron un decreto para construir más cerca del mar”, ha apuntado.

Desde Vox, Alemán ha criticado la “inseguridad jurídica” que sufren las familias de Guardamar y ha responsabilizado al PP de no haber cambiado la Ley de Costas pese a tener mayoría en el Congreso y el Senado. “Es un ataque a la propiedad privada en nombre del ecologismo ambiental”, ha denunciado siguiendo su hilo argumental habitual. La socialista Yolanda Seva ha recordado que fue en la etapa de Mariano Rajoy como presidente cuando se decidió no ampliar las licencias administrativas. La diputada del PSOE ha subrayado la complejidad del problema, la necesidad de proteger el litoral y que la declaración de Bien de Interés Cultural sería el paso real para salvaguardar este entorno. El PP y Vox han votado a favor y el PSOE y Compromís se han abstenido.

Reproches

El último debate lo ha protagonizado la moción de Vox para la defensa del sector pesquero tradicional. Alemán ha señalado que “cientos de familias están condenadas a la desaparición” y ha reclamado medidas urgentes, desde incentivos a jóvenes pescadores hasta un mayor control sobre las piscifactorías. Vox ha aceptado una enmienda del PP para matizar algunos puntos y garantizar las inspecciones. El portavoz de Compromís ha acusado a la formación ultra de “decir barbaridades” y de presentar propuestas poco rigurosas. “Quieren abanderar la defensa del mundo rural y de la pesca en contra de los demás”, ha criticado Perles.

El PSOE, en voz de Seva, ha reconocido los problemas del sector y ha reprochado a Vox una moción “repleta de errores”, al tiempo que ha recordado que la contratación de marineros extranjeros sostiene en parte la actividad: “Esos mismos a los que Vox quiere expulsar”. El PP, a través de Loreto Serrano, ha defendido que el sector atraviesa un momento crítico y que la clave es hacer un frente común en Europa. “O vamos todos de la mano o será un problema. Me da igual quién presente la moción, también la apoyaría”, ha afirmado.

El resultado de la votación de las tres mociones ha dejado claro que en materia medioambiental la Diputación está lejos de un acuerdo trasversal. El PSOE no ha logrado sumar al PP en su propuesta sobre incendios, los populares no han convencido a los socialistas y a Compromís sobre su planteamiento para las casas de Babilonia y Vox solo ha encontrado el respaldo del PP con sus argumentos para la pesca. Las diferencias en la gestión de los grandes retos medioambientales que afectan a la provincia han quedado de manifiesto.