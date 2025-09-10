Montero presiona a Mazón y defiende que la Comunidad Valenciana es la más beneficiada de la quita de deuda

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reprochado este miércoles a los presidentes autonómicos del PP que "traicionen" a su ciudadanía y rechacen la condonación de deuda que ha ofrecido al Gobierno de España (aprobada en el Consejo de Ministros la semana pasada y con camino parlamentario de por medio) sólo porque lo ha exigido la dirección nacional del partido, una crítica que ha acabado (cómo no) con choque con el choque.

Montero ha reivindicado la medida impulsada por su departamento en la sesión de control de este miércoles en el Congreso al ser interpelada por el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, por la condonación de deuda a las comunidades autónomas. "¿Me puede usted explicar, señor Bravo, cómo los presidentes autonómicos traicionan los intereses de sus territorios para ponerse al dictado de Génova? ¿Cómo es posible que digan que no a algo que es de sentido común?", ha preguntado la vicepresidenta al diputado.

Ruth Merino, en una imagen de archivo en rueda de prensa. / Levante-EMV

En estos presidentes autonómicos no ha mencionado directamente a ninguno, pero la dirigente socialista ha lanzado especial presión sobre Carlos Mazón señalando a la Comunidad Valenciana como la autonomía "más beneficiada" de esta condonación. Esta aseveración le ha valido la respuesta, vía comunicado, de la consellera de Hacienda, Ruth Merino, que ha negado la aseveración de la ministra: "Es rotundamente falso".

En la prueba del algodón de las cifras, la expresión de Montero o, por ende la de Merino como reverso, tiene matices. Según la propuesta del Gobierno central, a la ComunidadValenciana se le condonarán 11.200 millones, la tercera que más en dinero contante y sonante por detrás de los 18.700 millones de Andalucía o los 17.000 de Cataluña, por lo tanto, en números redondos no es la beneficiada.

Tampoco lo es en el porcentaje sobre la deuda total que acumula la propia comunidad. Si la propuesta sale adelante, la Generalitat Valenciana verá condonada un 19 % de su deuda, lejos del 50 % que verán perdonados tanto Andalucía como Canarias. Sí que está en lo alto de la clasificación en la deuda perdonada por habitante, con 2.284 euros por habitante, el único parámetro en el que la valenciana es la autonomía mejor tratada.

Distribución de la quita de la deuda / Gobierno de España

Montero ha señalado que entre los beneficios que tiene esa quita de deuda en los territorios está poder salir a los mercados financieros u obtener mejores condiciones e intereses en sus créditos para dedicarlo a servicios públicos. En este sentido, ha recordado que el 70% de la condonación de 83.252 millones de euros, que equivale a unos 58.276 millones, van dirigidos a comunidades del Partido Popular.

Sin infrafinanciación

No obstante, la medida no acaba de gustar en el Consell. De hecho, este miércoles, Merino ha afeado que en la propuesta del Gobierno central "no se tiene en cuenta la infrafinanciación, que justamente la Comunidad Valenciana es la más infrafinanciada" y que "no se nos permite salir a los mercados otra vez a financiarnos, que es la excusa que ellos ponen para hacer esta quita de deuda, y no se puede gastar ese ahorro de intereses que genera, que eso sí, genera un ahorro de intereses, en más gasto social".

"Se les llena la boca de mentiras respecto a la quita de la deuda", ha reprochado Merino, que por ello ha apuntado que el Consell "lo que tiene que hacer es estar explicándole a la gente de esta comunidad que es un chantaje, que es simplemente para que ellos hagan ese cambalache, ese cambio de cromos con los independentistas que le permitan a Pedro Sánchez mantenerse en el poder".La condonación es optativa, es decir, que las comunidades podrán acogerse o no a esta posibilidad.