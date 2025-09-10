Primer cambio en el equipo de gobierno de Toni Pérez en la Diputación de Alicante

La Diputación de Alicante ha formalizado este miércoles el primer relevo dentro del equipo de gobierno popular. El movimiento responde a un acuerdo interno alcanzado en los primeros compases de la legislatura, que contemplaba un intercambio de responsabilidades a mitad del mandato. Aunque la sustitución estaba prevista para el pasado mes de julio, no ha sido hasta esta semana, en la sesión plenaria ordinaria de septiembre, cuando se ha hecho efectiva la renuncia del hasta ahora responsable del área de Emergencias y Reto Demográfico.

Francisco Cano, alcalde de Formentera del Segura, deja su escaño en la institución provincial tras dos años de trabajo. Durante este tiempo ha gestionado competencias como la coordinación del Consorcio Provincial de Bomberos, un organismo clave en plena negociación laboral con los sindicatos. También ha dirigido políticas de prevención de incendios forestales y las relacionadas con el reto demográfico en el interior de la provincia.

El relevo estaba pactado con Luis Rodríguez, alcalde de Benijófar, quien asumirá a partir de ahora el acta de diputado provincial por el PP. Se trata de un acuerdo poco habitual en la formación, ya que fue fruto de un compromiso verbal alcanzado al inicio del mandato y validado entonces por el presidente de la Diputación, Toni Pérez. Con este paso, ambos alcaldes de municipios vecinos de la Vega Baja habrán pasado por la bancada del gobierno provincial.

Consorcio Provincial

Cano podrá mantener la presidencia del Consorcio Provincial Vega Baja Sostenible, vinculada a su condición de alcalde y no al cargo en la Diputación, pero cede las competencias provinciales y la retribución asociada, superior a los 60.000 euros brutos anuales. Rodríguez, por su parte, afronta el reto de dirigir un área especialmente sensible, marcada por las tensiones con los sindicatos de bomberos y por la necesidad de reforzar la respuesta institucional frente a los incendios estivales.

El presidente de la Diputación ha dedicado unas palabras de reconocimiento al diputado saliente durante la sesión plenaria de este miércoles. Toni Pérez ha destacado su “excelente trabajo” al frente de “una delegación muy compleja” y ha puesto en valor los resultados “perfectamente excelentes” de su gestión tras dos años de “intensísima dedicación”. Además, ha solicitado que el agradecimiento institucional quedara reflejado en el acta.

Orillas del Segura

El relevo tiene también un componente simbólico. Formentera del Segura y Benijófar se encuentran frente a frente a orillas del río Segura y comparten características similares: son localidades de alrededor de 4.500 habitantes, volcadas en el turismo residencial y con un elevado porcentaje de población extranjera censada. Ahora también compartirán representación en el Palacio Provincial.

La sesión en la que se ha oficializado este cambio ha estado marcada, además, por la división política en materia medioambiental. Ninguna de las tres mociones debatidas, sobre incendios forestales, el futuro de las casas de la playa de Babilonia de Guardamar y la defensa de la pesca tradicional, ha logrado el respaldo unánime de los grupos, dejando patente la dificultad en la Diputación para alcanzar consensos en asuntos especialmente sensibles para la provincia.