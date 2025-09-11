La gestora del PSOE en Alicante avanza: un canal de WhatsApp y más apoyo al grupo municipal

El PSOE de Alicante ha iniciado una nueva etapa bajo la dirección de la gestora puesta en marcha por la dirección autonómica del partido, con el objetivo de revitalizar la agrupación local y reforzar al grupo municipal que encabeza Ana Barceló en su labor de oposición al equipo de gobierno del popular Luis Barcala. Uno de los primeros pasos ha sido la creación de un canal de WhatsApp, que busca mejorar la comunicación interna entre la gestora y los militantes. A través de esta herramienta, los aproximadamente 850 miembros de la agrupación podrán mantenerse informados de la actividad interna y la acción del grupo municipal, fortaleciendo así la conexión entre la base del partido y sus representantes en el Ayuntamiento.

El principal reto de la gestora es superar las fracturas internas que han marcado las últimos décadas en el PSOE local. Tras la dimisión de Miguel Millana, la gestora, presidida por José Antonio Amat, se está enfocando en reconstruir el partido y garantizar una mayor coordinación interna. En la primera reunión de la gestora, celebrada a principios de junio, se definieron los pasos iniciales hacia una nueva forma de organización y acción política. La creación de este canal de WhatsApp es el comienzo de un plan más amplio que incluye reuniones periódicas con el grupo municipal.

El nuevo escenario que busca trazar la gestora y los puentes que se están tendiendo hacia las representantes del PSOE en el Ayuntamiento buscan poner fin a algunas situaciones que se han vivido en los últimos tiempos. Una de las más sonoras se produjo cuando el grupo municipal rechazó firmar un nuevo convenio para destinar fondos a la agrupación local, una práctica que era habitual en administraciones anteriores. Según Barceló, los recursos del grupo municipal debían dedicarse exclusivamente a su actividad interna, como gastos de teléfono y copistería, y no a financiar al partido. Esta negativa a destinar el dinero a la agrupación generó gran tensión con el sector más cercano al histórico dirigente Ángel Franco.

Redes sociales

Otro foco de conflicto ha venido siendo el uso de las redes sociales del PSOE de Alicante. Los canales oficiales del partido han sido acusados de invisibilizar el trabajo del grupo municipal, destacando más las cuestiones nacionales que las iniciativas locales. Las publicaciones de las redes sociales se centraban en la actividad del Gobierno de Pedro Sánchez y en otros asuntos nacionales, mientras que el trabajo de Barceló y sus concejales en el Ayuntamiento quedaba omitido. La ausencia de la portavoz municipal en las publicaciones de eventos avivó el malestar. Este asunto llevó a Barceló a pedir públicamente la dimisión de Millana como secretario general de la agrupación local, lo que finalmente se acabó produciendo y dio paso a la gestora.

En las reuniones que ha venido celebrando el órgano interno se han afianzado los compromisos para fortalecer la labor de oposición del grupo municipal y activar una agenda de acción visible para la ciudadanía. Durante estos encuentros se ha destacado la importancia de mejorar la coordinación entre la gestora y los concejales socialistas, así como la necesidad de fijar un calendario de actuaciones para los próximos meses. Además, miembros del PSOE han representado a la gestora en protestas en Alicante, como las celebradas por la situación de la limpieza en la ciudad o en contra de los recortes en los servicios públicos propuestos por la Generalitat.