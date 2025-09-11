Leire Pajín reclama a la UE medidas urgentes para frenar el impacto de las olas de calor

La eurodiputada socialista Leire Pajín ha intervenido este jueves en un debate en el Parlamento Europeo centrado en el impacto de las olas de calor en la Unión Europea. Durante su discurso, ha subrayado la urgencia de reforzar las políticas de prevención y de adaptación y ha apelado a la voluntad política y al liderazgo de las ciudades para proteger la salud de la ciudadanía frente a temperaturas extremas.

La representante del PSOE ha recordado que, según los estudios, cada año fallecen alrededor de 47.000 personas en Europa como consecuencia del calor, una cifra que afecta de forma especial a regiones y ciudades del Mediterráneo, como Alicante. “Los estudios nos demuestran que si las temperaturas de 2023 se hubieran producido hace 20 años, las muertes se multiplicarían”, ha advertido.

Pajín ha recalcado la importancia de que la Unión Europea dé un paso más en la protección de la población, integrando la salud en la planificación urbana y promoviendo la creación de “áreas verdes” y “áreas azules”, además de atender a los materiales de construcción. Ha insistido también en la necesidad de combatir las islas de calor urbanas y de reforzar la protección de las personas más vulnerables.

Pacto de Estado

La dirigente socialista ha puesto como ejemplo las buenas prácticas impulsadas en España, como el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática o los más de 300 refugios climáticos de Barcelona y ha advertido de que “lo que no necesitamos es la desinformación y el negacionismo, porque eso cuesta vidas”.

Además, Pajín ha registrado dos preguntas parlamentarias a la Comisión Europea sobre la lucha contra los efectos del cambio climático en la salud. En la primera solicita detalles sobre cómo se integra la prevención de incendios forestales en la Estrategia Europea de Preparación y qué mecanismos se han puesto en marcha para reforzar la coordinación con los Estados miembros. La segunda se centra en el aumento de muertes vinculadas al calor y reclama información sobre las acciones previstas para mejorar la educación, la vigilancia y los sistemas de alerta climática en la UE.