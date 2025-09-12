Esquerra Unida invita a Aitana Mas, de Compromís, a un acto en Alicante

Quien fuera consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática durante la anterior legislatura autonómica, Rosa Pérez, ha presentado este viernes en Alicante su libro, titulado Igualdad laboral entre hombres y mujeres: realidad social y su reflejo en el cine.

El acto ha tenido lugar en la sede de su organización, Esquerra Unida (EUPV), que lidera como coordinadora, y en la presentación ha participado también la diputada y coportavoz de Compromís en las Cortes, Aitana Mas, y a su vez referente de Iniciativa, una de las patas de la coalición valencianista.

Durante el acto, en el cual han estado presentes miembros de ambas formaciones como los concejales en el Ayuntamiento de Alicante Rafa Mas, Sara Llobell (Compromís) y Manolo Copé (EU), se ha abordado desde el ámbito jurídico la igualdad entre hombres y mujeres y su reflejo en el arte del cine.

Presentación del libro en la sede de EUPV en Alicante. / INFORMACIÓN

El libro, fruto de un trabajo de investigación, pone el foco en como la cinematografía española ha reflejado, silenciado o denunciado las desigualdades entre hombres y mujeres, y examina también la relación entre el derecho y la igualdad efectiva a través de bloques temáticos como la violencia de género, la brecha salarial, la conciliación o el acoso laboral.

Traducción política

El acto tenía, sin embargo, una traducción política más allá del contenido del libro. En la presentación ha participado la autora, Rosa Pérez, junto a Aitana Mas, dirigentes de dos formaciones (EUPV e Iniciativa) que no esconden su voluntad de llegar a acuerdos electorales de cara a 2027.

La posible confluencia aún queda lejos de estar cerrada, pero ambas organizaciones trabajan en esta dirección en un momento en el que la división interna en Compromís se ha visibilizado tras la ruptura entre Més e Iniciativa en el Congreso, con la diputada de la primera formación, Àgueda Micó, en el grupo mixto y Alberto Ibáñez, de Iniciativa, permaneciendo en el grupo parlamentario de Sumar. Esta controversia ha retrasado sine die la conversión de la coalición Compromís en una federación, prevista para después del verano y a día de hoy paralizada.

Volviendo a la presentación, en ella también han paricipado Eva Espinar, profesora titular de Sociología en la Universidad de Alicante, quien ha hablado de la continuidad de situaciones de desigualdad estructural tanto en el ámbito laboral como en el plano normativo; y Néfer Vives, presentadora del acto y cocoordinadora de EUPV en Alicante, quien comparte este cargo junto a Lucía Ibáñez.

El libro de Rosa Pérez incluye, también, entrevistas a protagonistas femeninas de la política como Diana Morant, ministra de Ciencia y secretaria del PSPV; Sira Rego, ministra de Juventud; la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, la exconsellera Rebeca Torró, la exeurodiputada Marina Albiol o la citada Aitana Mas.