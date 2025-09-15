Las cuentas pendientes de Pedro Sánchez en Alicante: obras, presupuestos y agua

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regresa este jueves a la provincia de Alicante tras casi un año y medio de ausencia. La cita será en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, donde, junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, detallará las inversiones previstas en la red nacional de aeropuertos. La elección no es casual: El Altet es la quinta infraestructura con más pasajeros de España y una de las que más crece, con 18,3 millones en 2024 y un repunte cercano al 10 % en lo que va de 2025.

La visita se enmarca en un contexto enrarecido, con la polémica por la gestión política de la dana avivada de nuevo y el foco en la actuación de Carlos Mazón el 29 de octubre. Cuando queda poco más de un mes para que se cumpla el primer aniversario, y se celebre el funeral de Estado en Valencia, la sintonía entre los ejecutivos que presiden Mazón y Sánchez es nula, los choques son constantes y la comisión mixta para la reconstrucción no se ha puesto en marcha.

Asuntos pendientes

La provincia recibe al dirigente socialista con un listado de asuntos pendientes que se repite desde hace años. La conexión ferroviaria con el aeropuerto encabeza la agenda, un proyecto que implica eliminar las vías del litoral sur de la ciudad de Alicante y ejecutar la Variante de Torrellano. La operación incluye propuestas para electrificar tramos, eliminar pasos a nivel y habilitar una parada específica en el propio aeropuerto. El retraso de este proyecto se achaca al déficit inversor del Estado en Alicante.

A la lista se suman la mejora de la línea Alcoy-Xàtiva, el intercambiador de mercancías de San Isidro, el tercer carril de la A-70 entre Alicante y Elche, la duplicación de la N-332 a su paso por Torrevieja y el acceso a la estación de AVE de Villena. Otro gran asunto pendiente es el Parque Central de Alicante, llamado a transformar la fisonomía de la capital y que permanece bloqueado pese a las expectativas generadas.

"Exigimos que el Gobierno apruebe de una vez los presupuestos para que dejemos de ser la última provincia en financiación" Toni Pérez — Presidente provincial del PP

El PP busca hacer bandera con la reivindicación de estas carencias. El presidente provincial, Toni Pérez, recalca que “no nos cansaremos de reivindicar que el Gobierno de Sánchez cumpla con las infraestructuras que necesita esta provincia”. Critica que El Altet siga sin conexión ferroviaria ni segunda pista, “clave para el crecimiento económico y turístico” y exige además que se garanticen los trasvases Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó. Pérez reclama la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado “para dejar de ser la última provincia en financiación” y pide que se levanten las reglas de gasto que impiden invertir los ahorros municipales: “La Diputación tiene 239 millones en el banco sin poder utilizarlos por decisión del Consejo de Ministros”.

Desde Compromís, el diputado Gerard Fullana coincide en situar el déficit ferroviario como la gran reivindicación. “Continúa pendiente toda la agenda del tren, y eso pasa por la variante de Torrellano y la conexión con el aeropuerto”, apunta. Señala la necesidad de retirar las vías de la fachada marítima de Alicante, buscar una alternativa al trazado entre el puerto y la ciudad y extender la red de Cercanías. Advierte además de que el Tren de la Costa “no se puede sustituir por un TRAM de segunda” y subraya que la provincia “no necesita más cantidad de turismo, sino mayor calidad”. También cita inversiones culturales y urbanas pendientes como la Biblioteca Gabriel Miró y el propio Parque Central.

"La provincia está en el ojo del huracán del cambio climático y no necesita mas cantidad de turismo, sino de mayor calidad" Gerard Fullana — Diputado autonómico de Compromís

La última vez que Sánchez estuvo en Alicante fue en mayo de 2024, en Casa Mediterráneo, para conmemorar el Día del Exilio. Allí arremetió contra las leyes de concordia impulsadas por el PP y Vox, que definió como “un ataque a la democracia y a la dignidad”, y se comprometió a utilizar todos los mecanismos del Estado de derecho para proteger la memoria democrática. En aquel acto, cargado de simbolismo por los 85 años de la partida del buque Stanbrook, el presidente se dio un baño de masas entre la militancia socialista.

Meses antes, a principios de 2024, había elegido Torrevieja para anunciar la ampliación de la mayor desaladora de Europa. Presentó un proyecto para añadir 40 hectómetros cúbicos anuales más de producción de agua y un parque fotovoltaico destinado a abaratar el metro cúbico en cuatro céntimos. El fuerte dispositivo de seguridad impidió que las protestas de regantes se acercaran al acto, en el que el sector reclamó que una parte de ese aumento de recursos se quedara en la provincia.