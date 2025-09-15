Pedro Sánchez vuelve a la provincia de Alicante casi año y medio después

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, volverá este jueves, 18 de septiembre, a la provincia de Alicante. Lo hará casi un año y medio después de su última visita para protagonizar, salvo cambio de agenda de última hora, un acto en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, en el que también se prevé la presencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

La cita, confirmada desde el entorno del Ejecutivo central, tendrá lugar unos nueve meses después de que AENA anunciara la ampliación del aeropuerto alicantino, el quinto en número de pasajeros del país, solo superado por Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga, con 18.387.387 durante el pasado año. Una cifra que se da por hecho que crecerá al término de este 2025, al experimentarse en lo que va de año un incremento que roza el 10 por ciento.

Pese a que desde el Gobierno central aún no han confirmado el motivo del acto de Sánchez, se da por hecho que se hablará del futuro del aeródromo alicantino. A principios de este 2025, salió a concurso la redacción del proyecto para la ampliación del aeropuerto de El Altet, con un presupuesto de licitación de algo más de 24 millones de euros (IVA incluido). La presentación de ofertas para optar al millonario contrato concluye el próximo 23 de septiembre. Del proyecto, que se incluye en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) III para el quinquenio 2027-2031, todavía no se ha desvelado el presupuesto total. Con todo, la ampliación también ha generado un choque político.

El anuncio hace nueve meses provocó el previsible aplauso de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la crítica de las administraciones gobernadas por el PP. Mientras la socialista subrayó que la futura ampliación conlleva “ampliar la capacidad de pasajeros, además de fomentar la creación de empleo y mejorar la conectividad de la provincia”, desde el bando popular se insistió en la construcción de una segunda pista en el aeropuerto y en desbloquear la conexión ferroviaria, al tratarse de “la única gran infraestructura aeroportuaria europea que no cuenta con conexión ferroviaria”, según subrayó la consellera de Turismo, Marián Cano.

Proyecto pendientes

La Variante de Torrellano es uno de los grandes asuntos que el Gobierno de España tiene pendientes de ejecutar en la provincia de Alicante. A finales de 2024, el ministerio de Puente descartó electrificar la vía de la costa en Alicante y activó el trámite para lograr la Declaración de Impacto Ambiental de la Variante de Torrellano, del que se esperan novedades. El ministerio cedió así a la presión de la ciudad de Alicante, encabezada por los vecinos de la zona sur, que rechazaba la electrificación y cambiar de ancho del tramo de la costa para encaminar de forma provisional los tráficos de mercancías mientras se construye la variante. En su lugar, se anunció que las circulaciones de mercancías se desviarán por la línea de alta velocidad Murcia-El Reguerón.

Así, según el ministerio, la variante ha sido estructurada en dos fases. La primera busca dar servicio al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, con una estación en la misma infraestructura. La segunda dará continuidad al vial hasta llegar a la estación de Alacant-Terminal.

Otro asunto pendiente del Gobierno con Alicante es la construcción del Parque Central en la capital alicantina, un proyecto llamado a transformar la ciudad y que también compete al Ayuntamiento y a la Generalitat. Los detalles de una iniciativa urbanística que se espera hace lustros se iban a conocer el pasado 4 de julio, en un acto que llegó a incluirse en la agenda pública del ministro Puente, pero que finalmente no se celebró a petición del gobierno de Barcala.

De Casa Mediterráneo al aeropuerto

La visita del socialista Sánchez a Alicante será la primera desde que en mayo de 2024 presidió un acto institucional en Casa Mediterráneo con motivo del Día del Exilio, una cita vinculada directamente a la memoria democrática y en la que estuvo acompañado por el ministro Ángel Víctor Torres. La cita en recuerdo y homenaje de los hombres y mujeres que sufrieron el exilio por la Guerra Civil y la dictadura franquista puso el foco en los 85 años de la partida del buque británico Stanbrook desde el puerto alicantino.

A principios de 2024, el presidente Sánchez visitó la planta desaladora de Torrevieja, la más grande de Europa, donde defendió el compromiso del Gobierno para garantizar el abastecimiento de agua a todos los españoles y combatir la sequía en plena polémica por el futuro del trasvase Tajo-Segura.

El regreso de Pedro Sánchez a la provincia se produce, además, a poco más de un mes de que se conmemore el primer aniversario de la trágica dana, que provocó 229 muertes en la provincia de Valencia. De hecho, el proximo 29 de octubre se prevé la celebración del funeral de Estado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.