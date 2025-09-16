Vuelve el tono académico a la apertura del curso de la Universidad de Alicante

Menos política y más discursos académicos en la apertura del curso de las universidades públicas valencianas, celebrada este martes en el campus de San Vicente del Raspeig de la Universidad de Alicante (UA). A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando la polémica en torno al futuro de los estudios de Medicina en la institución académica alicantina hizo que los políticos acapararan el protagonismo de la cita, o de lo que sucedió en la toma de posesión de Amparo Navarro como rectora, celebrada en enero, que se tuvo que interrumpir por los gritos contra Carlos Mazón, el acto de este martes ha tenido un carácter más íntimo y académico.

La polémica sobre los estudios de Medicina provocó el año pasado un notable desembarco político por parte de la izquierda. La comitiva del PSOE la encabezó la ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant. “La UA empieza el curso con una angustia innecesaria e injustificada por Medicina”, declaró la socialista, que exigió a Mazón que rectificara su decisión sobre el grado sanitario y mostró su apoyo a Navarro y los estudiantes matriculados. Compromís también contó con una notable presencia, encabezada por su síndic en las Cortes, Joan Baldoví, y su diputada en el Congreso, Águeda Micó. Los valencianistas criticaron la “cobardía” de Mazón por no estar presente en aquel acto. El presidente de la Generalitat tampoco ha participado en la cita de este martes.

Protesta

De esta manera, el jefe del Consell no ha escuchado la protesta que se ha producido en su contra por su controvertida gestión de la dana del pasado 29 de octubre en Valencia. Un centenar de personas ha aprovechado el inicio del curso académico para protestar contra Mazón a las puertas del Paraninfo de la UA. Han reclamado su dimisión y también la del conseller de Educación y Universidades, José Antonio Rovira, que ha recibido gritos y una sonora pitada cuando ha accedido al interior del edificio acompañado por la rectora Navarro, eso sí, evitando pasar directamente por delante de la protesta.

“No son muertos, son asesinados”, “Ni olvido ni perdón, Mazón a prisión”, “Por ser incompetentes, se muere nuestra gente” o “Menos corbatas y más vergüenza” son solo algunos de los gritos que se han escuchado mientras sonaba una alarma que emulaba la alerta enviada por la Generalitat el 29 de octubre del año pasado. Los manifestantes también han mostrado su solidaridad con el pueblo palestino, con la exhibición de banderas.

Menos políticos

La presencia política ha sido en esta ocasión mucho menor que la que se congregó en la apertura del curso de la UA el año pasado. Morant canceló en la tarde del lunes su esperada asistencia y con ella se cayeron los principales rostros del PSOE en la provincia, como Rubén Alfaro o José Antonio Amat. Los representantes de Compromís solo acudieron a la protesta pero declinaron entrar al acto celebrado en el interior del Paraninfo. Sí que se ha podido ver pasar a otros dirigentes, como los alcaldes del PP de San Vicente del Raspeig y Orihuela, Pachi Pascual y Pepe Vegara. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, no ha acudido, y la representación del equipo de gobierno de la capital de la provincia ha recaído en los concejales Mari Carmen de España y Antonio Peral. En nombre de Vox ha participado la diputada autonómica Julia Llopis.

La cita de este martes no ha contado con la presencia de los exrectores de la UA: Manuel Palomar, Ignacio Jiménez Raneda, Salvador Ordóñez, Andrés Pedreño y Antonio Gil Olcina. Sí han asistido la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre; el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José E. Capilla; y la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón. Además, también han acudido los rectores de la Universidad Cardenal Herrera, Higinio Marín; de la Universidad Católica San Vicente Mártir, José Manuel Pagán; así como las rectoras de la Universidad Internacional de Valencia, Eva Giner; y de la Universidad Europea de Valencia, Rosa Sanchidrián. No lo ha hecho el rector de la UMH, Juanjo Ruiz.