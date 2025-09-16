Casa Mediterráneo, ejemplo de transparencia pública en Alicante

Casa Mediterráneo ha mejorado notablemente su nivel de cumplimiento en materia de publicidad activa en su página web, alcanzando un 88 % en el Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO), según el último informe de evaluación realizado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

Este resultado supone un incremento de 13,4 puntos porcentuales respecto a 2024 y refleja la aplicación de las recomendaciones formuladas en evaluaciones anteriores. Desde la primera revisión en 2023, en la que Casa Mediterráneo obtuvo un 24,1 %, la institución ha experimentado una evolución positiva y constante: en 2024 alcanzó un 74,6 % y en esta tercera evaluación roza ya la excelencia en el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

El informe destaca especialmente el alto grado de cumplimiento en el ámbito de la información institucional, organizativa y de planificación (98,6 %), así como en la información patrimonial (100 %). También se señalan avances relevantes en la publicación de contratos, convenios, presupuestos y retribuciones de altos cargos, aunque aún se recomienda la actualización de determinados datos estadísticos sobre contratación pública y PYMEs para alcanzar el 100 % del ICIO.

Progresos

El CTBG felicita a Casa Mediterráneo por los progresos logrados en estos tres años de evaluaciones sucesivas y anima a la entidad a continuar en la senda de la mejora continua, consolidando así su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.

Casa Mediterráneo agradece a la ciudadanía "su constante apoyo y participación en nuestras actividades, tanto de manera presencial como online. Su implicación respalda y da sentido a nuestra labor, que no es otra que promocionar la Casa en Alicante, la Comunidad Valenciana, España y todos los países ribereños de la cuenca mediterránea, reforzando día a día nuestra misión de diálogo, cooperación y entendimiento entre orillas".