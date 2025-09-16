Un centenar de personas protesta contra Mazón en la apertura del curso académico en la UA

Como ocurrió el año pasado, tanto con la apertura del curso académico en la Universidad de Alicante (UA) como con el acto de toma de posesión de la rectora, Amparo Navarro, la apertura del curso académico en las universidades valencianas, que se celebra este martes en el campus de San Vicente del Raspeig, ha arrancado con los ánimos muy caldeados. Un centenar de personas han protestado a las puertas del paraninfo universitario, principalmente, por la controvertida gestión de la dana de Valencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, pese a no haber acudido al acto. Las protestas no se han centrado únicamente en el jefe del Consell, ya que también se han dirigido contra el conseller de Educación y Universidades, José Antonio Rovira, que ha sido recibido con abucheos y una sonora pitada a su entrada al acto. Los manifestantes también han mostrado su solidaridad con el pueblo palestino, con la exhibición de banderas.

“No son muertos, son asesinados”, “Ni olvido ni perdón, Mazón a prisión”, “Por ser incompetentes, se muere nuestra gente” o “Menos corbatas y más vergüenza” son solo algunos de los gritos que se han escuchado mientras sonada una alarma que emulaba a la alerta enviada por la Generalitat el 29 de octubre del año pasado. El conseller Rovira ha evitado pasar directamente por delante de la protesta y ha accedido directamente al interior del paraninfo de la UA acompañado por la rectora Navarro. Sí que se ha podido ver pasar junto a la protesta a otros dirigentes, como los alcaldes del PP de San Vicente del Raspeig y Orihuela, Pachi Pascual y Pepe Vegara, o los concejales de Alicante Mari Carmen de España y Antonio Peral, también del PP.

Si este año las protestas se han centrado en torno a la gestión de Mazón y Rovira y la situación que está sufriendo el pueblo palestino, la apertura del curso pasado tuvo como gran polémica la decisión del Consell de ir en contra del grado de Medicina de la UA. Aquella cita congregó una gran presencia de representantes políticos de la izquierda, con la ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, a la cabeza, que pudo confrontar su discurso con el que pronunció el conseller Rovira. La presencia de Compromís también fue notable, con su síndic en las Cortes, Joan Baldoví, o su diputada en el Congreso, Àgueda Micó, entre otros.

Posteriormente, una vez que ya había ocurrido la dana de Valencia, en enero de este año el acto de toma de posesión de Navarro tuvo como gran polémica la presencia del presidente Mazón. Las protesta en contra de su gestión de la catástrofe se produjeron a las puertas del paraninfo de la UA y el acto tuvo que llegar a ser interrumpido después de que se produjeran gritos de “Mazón asesino” desde dentro de la sala. Los protestantes exhibieron carteles con los nombres de los municipios que se vieron afectados por la dana y le dedicaron gritos como “Mientras tú comías, la gente se moría”. El conseller Rovira tampoco se libró en aquella ocasión de los gritos que reclaman su dimisión.