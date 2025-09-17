SOS Desaparecidos no pide ahora la dimisión de Mazón: "Sería contraproducente"

Es la segunda visita de Joaquín Amills al Palau de la Generalitat, después de haberse reunido, además, con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo el pasado julio, y el discurso ha cambiado desde la primera reunión. En el primer encuentro con el president de la Generalitat, Carlos Mazon, la asociación SOS Desaparecidos, que en ese momento tenía la representación letrada en el juicio de la dana de 64 víctimas mortales de la riada, pidió a la salida la dimisión del jefe del Consell. Pero esa reunión les costó perder la representación de los familiares de 38 fallecidos, que criticaron que la decisión de reunirse con Mazón se había tomado sin consultarles. Desde entonces, en el encuentro que mantuvieron en julio con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y en la reunión celebrada este miércoles, esa reivindicación de dimisión se ha esfumado. En declaraciones a los medios tras el encuentro, Joaquín Amills ha defendido que sería "contraproducente" y "malo para Valencia" que el president dejara su cargo en este momento.

"La primera vez vine aquí con esas reivindicaciones y salí de aquí con esas reivindicaciones, pero tal como está la situación ahora mismo, el cambio político de que el que el señor Mazón se fuera sería contraproducente", ha dicho. Eso teniendo en cuenta, ha añadido, "la evolución que están teniendo todas las cosas que hay en marcha en Valencia". Cree que quizá lo más cómodo para Mazón "sería renunciar y marcharse" pero ha decidido "estar al frente y defender aquello en que cree". Eso sí, después de aquella primera reunión que le costó perder la representación de la mitad de familiares de víctimas, ha destacado que esa es exclusivamente "su opinión". "Luego se atribuyen las palabras a que es un consenso de familiares, pero entre familiares cada uno tiene su criterio", ha recalcado.

Sobre el contenido de la reunión, que ha deslizado que se ha producido a instancias de Presidencia, no ha ofrecido demasiados detalles. Ha asegurado que se han abordado las nuevas ayudas que el president iba a presentar en otro acto a continuación, y que han hablado sobre los coches desaparecidos tras la dana que imposibilitan que los afectados puedan cobrar las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros, una casuística a la que la Generalitat les ha trasladado que está buscando una solución.

"Creo que es el sentir de muchísimos familiares es que se tiene que buscar la unidad de las asociaciones, de la sociedad civil y también de la parte política", ha considerado Amills. "Salimos de cualquier color político, pero tampoco vamos detrás de nadie que no nos llame", ha asegurado Amills.

Reunión de Mazón con SOS Desaparecidos / GVA

Aseguran que el Gobierno de España les "veta"

Amills niega que su reunión sea una forma de "blanquear" la figura del president. "Llevamos 15 años siendo referentes a nivel nacional e internacional, cuando decidimos involucrarnos en el tema de la dana era porque vimos desde el minuto uno la cantidad de llamadas que recibíamos nosotros porque los teléfonos oficiales estaban colapsados", destaca.

Además, ha incidido en el "veto" que a su juicio ha sufrido por parte del Gobierno central y ha reprochado que, cuando vino el president del Gobierno, Pedro Sánchez, se llamó a todas las asociaciones de la dana excepto a ellos. En cualquier caso, ha explicado que, después de un comunicado de la asocición en el que se criticaba ese supuesto "veto", se les convocó a una reunión este jueves con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. "Hace pocos días mostramos discrepancias en que hasta ahora, siendo la primera asociación que unió a familiares de víctimas de la dana, hayamos estado vetados por la parte del gobierno de Sánchez", ha explicado. En este sentido, y aunque SOS Desaparecidos no es, en puridad, una asociación de víctimas de la dana -preexistía- considera "doloroso" que cuando vino el presidente "se reunió con todas las asociaciones, pero a nosotros nadie nos llamó y nadie nos invitó".

"Cuando vetamos y hacemos distinciones alimentamos la crispación y lo único que estamos provocando más dolor", ha denunciado. Asegura no estar cerrado a ningún contacto: "Si nos llama quien sea, instituciones, cargos políticos vamos a asistir.

Mazón: "Más no se puede pedir"

Por su parte, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha hablado de la reunión a su llegada, aunque no a la salida. Ha reiterado este martes que el Consell está a "disposición permanente" de las asociaciones de víctimas de la dana y ha considerado que "más no se puede pedir a la actitud" que ha adoptado el gobierno valenciano en este sentido, "tanto en público como en privado".

"Luego tenemos una comparecencia, porque hoy vamos a anunciar también un nuevo paquete de medidas, un nuevo paquete de ayudas que necesitan todos los afectados. Hoy vamos a recibir al presidente de SOS Desaparecidos, por segunda vez, una de las asociaciones de víctimas mayoritarias, para seguir trabajando con ellos, para seguir atendiéndolos", ha expuesto. SOS Desaparecidos no es, en puridad, una asociación de víctimas de la dana -existe desde hace quince años-. Además, ofrece representación judicial a familiares de 30 víctimas.

A continuación, ha añadido, "presentaremos un nuevo paquete de ayudas, sobre todo desde el punto de vista social, que creo que son muy importantes, y que lo sigue necesitando la gente, desgraciadamente". A su juicio, "tenemos que seguir dando lo mejor de nosotros mismos, porque es lo que estamos haciendo en todo momento". "Y ahora luego les daremos cuenta de ello", ha apuntado. Preguntado por cuándo se reunirá con otras asociaciones de víctimas de la dana, Carlos Mazón ha respondido que "cuando ellas quieran" y ha asegurado que estos colectivos "ya saben que estamos a su disposición permanentemente" desde el Consell. "La Generalitat está ofreciendo ayudas directas, está ofreciendo reuniones directas para hablar del plan de reconstrucción", ha apuntado. En este sentido, ha mencionado que este martes hubo "otra reunión abierta" con las asociaciones de víctimas "para hablar de los parques inundables, que son todas y cada una de las medidas que estamos haciendo", siempre "con toda transparencia y con total vocación de atenderlas, como ellas quieran", ha reivindicado.

A este encuentro con el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, rechazaron asistir la Associació de Víctimes Mortals de la DANA 29-O y la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024, dos de los principales colectivos, quienes manifestaron su "rechazo frontal a la actitud y a los mensajes" que Carlos Mazón "ha adoptado en los últimos días", y volvieron a exigir la dimisión del 'president'. Sin embargo, el jefe del Consell ha considerado que "más no se puede pedir a la actitud que estamos teniendo, tanto en público como en privado" por parte del gobierno valenciano. Además, Mazón ha señalado que también sigue "atendiendo a las víctimas desde el punto de vista privado, cuando ellas quieren, de la manera que quieren, y cuando quieren, con discreción". "Faltaría más", ha zanjado.