Alfaro: «Confío en el trabajo de la gestora del PSOE en Alicante ante la inmovilidad del gobierno de Barcala»

El secretario provincial del PSOE, Rubén Alfaro, ha defendido este jueves la labor de la gestora que dirige al partido en Alicante tras la dimisión de Miguel Millana. «La gestora sigue avanzando y tengo confianza plena en el trabajo que está desarrollando para ofrecer un proyecto importante y alternativo para Alicante ante la inmovilidad del gobierno de Barcala, que tiene a la ciudad colapsada y no da respuestas a retos sobre la vivienda y el turismo», ha afirmado. El órgano provisional, presidido por el eldense José Antonio Amat, tiene como principal reto superar las fracturas internas que han marcado las últimas décadas en el socialismo local y reconstruir una estructura estable.

"Mazón debe convocar elecciones porque la situación en la Comunidad Valenciana es insostenible" Rubén Alfaro — Secretario provincial del PSOE

Alfaro ha aprovechado también su intervención para cargar contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. «Iniciamos el curso con una noticia extraordinaria como la que ha dado hoy el presidente del Gobierno [la inversión para el aeropuerto]. El PSOE pone de manifiesto el compromiso del Gobierno con esta tierra, con la provincia de Alicante. Al PP le quedan pocas excusas con su mensaje de agravio y de que el Gobierno no está a la altura de la provincia. Sí que está a la altura, con innumerables compromisos en infraestructuras e inversiones», ha defendido. Para el dirigente socialista, «Mazón tiene que convocar elecciones porque la situación es insostenible» y ha recordado que «cuando tenía la máxima responsabilidad no estaba en su puesto de trabajo, estaba en El Ventorro».

El PSOE celebra una jornada de movilidad e inversiones del Gobierno en Alicante / Rafa Arjones

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha intervenido en la misma línea durante un acto sobre Políticas de Movilidad e Inversiones del Gobierno de España en Alicante, celebrado en la sede provincial del PSOE y en el que han participado alcaldes, diputados y concejales de la provincia. España ha insisitido en que el PP «tiene que hacer una reflexión profunda» tras la tragedia de la dana. «Después de una tragedia con más de 200 muertos el foco tiene que estar en lo que sienten y piensan las víctimas. Las personas que han perdido a un ser querido necesitan pasar página y mientras esté el actual Consell es difícil», ha asegurado. «La solución es convocar elecciones cuanto antes para poder liberar a las víctimas del dolor que les produce recordar ese día y para que la Comunidad Valenciana se asocie a lo que se asociaba con los gobiernos de Ximo Puig, al progreso y la estabilidad», ha añadido.

"El PP tiene que hacer una reflexión profunda tras la tragedia de la dana" Arcadi España — Secretario de Estado de Política Territorial

El secretario de Estado ha querido destacar además el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la provincia a través de grandes inversiones en infraestructuras. «Es un día muy especial para Alicante y la provincia, con la inversión de más de 1.100 millones de euros que han anunciado esta mañana el presidente del Gobierno y el ministro Óscar Puente en el aeropuerto de Alicante. Es una inversión sin precedentes en un momento en el que el turismo está a niveles máximos», ha señalado. España ha recordado también que ya está licitado el proyecto inicial de 20 millones y ha puesto en valor otras actuaciones «fundamentales» como la Variante de Torrellano, la liberalización de la A7 en la circunvalación de Alicante, el tercer carril en el tramo Crevillent–Orihuela o la ampliación de las vías de la estación del AVE en la capital de la provincia. «Hablamos de hechos. Frente a la niebla sobre los datos y la realidad de la inversión del Gobierno en la provincia, los datos y los hechos de los socialistas», ha concluido.