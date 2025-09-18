“Se burla de los alicantinos”: el PP carga contra Pedro Sánchez en su visita al aeropuerto de Alicante

El anuncio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho en su visita al aeropuerto de Alicante-Elche este jueves, no ha convencido a los dirigentes del PP de la provincia. El jefe del ejecutivo se ha comprometido con la futura ampliación de la infraestructura aeroportuaria a través de una inversión de 1.154 millones de euros, una cantidad que prácticamente duplica la que se anunció inicialmente.

Sin embargo, desde el PP se han mostrado críticos con el anuncio. El presidente de la Diputación y dirigente del partido en la provincia, Toni Pérez, considera que la visita de Sánchez ha sido “muy decepcionante”, ya que en el acto “se ha dado la espalda a las administraciones del territorio como la Generalitat y la propia Diputación”, ha dicho en referencia a la no invitación a los presidentes de ambas instituciones.

Por este motivo, el también alcalde de Benidorm ha definido el acto como “una visita encapsulada para sus más acólitos”. A su vez, el presidente del Gobierno ha anunciado un plan para aeropuertos de toda España, y Pérez ha apuntado que el de Alicante-Elche “es uno de los que más malparados salen de este paquete de anuncios”.

Por último, el presidente de la Diputación ha reivindicado una segunda pista para el aeropuerto, con la cual Sánchez no se ha comprometido, y en referencia a la conexión ferroviaria, sobre la que “no hay ni siquiera un anuncio”, Pérez concluye que el presidente del Gobierno ha visitado Alicante, “en cierta manera, a burlarse de esta provincia”.

Más críticas

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, también se ha sumado a estos reproches afirmando que la cantidad económica anunciada para el aeropuerto de Alicante “son las migajas de lo que este Gobierno le debe a la provincia”.

Cano lamenta que Sánchez no haya hecho “referencias directas” a la segunda pista o a la conexión ferroviaria, y ha comparado la aportación anunciada para el aeropuerto Miguel Hernández con la que recibirá el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, de 3.200 millones de euros.

Por último, también ha expresado rechazo la secretaria general del PP en la provincia y vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna, que se ha quejado por el mantenimiento del tramo de pago de la AP-7 entre Torrevieja y Cartagena, apuntando que la comarca de la Vega Baja “es la única con peaje de pago en toda la provincia”.

Por otra parte, la también alcaldesa de Albatera ha criticado que el peaje “se encarece en los meses de verano”, y ha pedido también el desdoblamiento de la carretera N-332 a su paso por Torrevieja, por donde llegan a circular 55.000 vehículos diarios.