Polémica entre Pablo Ruz y el ministro Puente en el acto de Pedro Sánchez en Alicante

La visita de Pedro Sánchez al aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, prevista para presentar el plan de inversiones en la red aeroportuaria española, ha contado con su dosis de controversia política e institucional. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, del PP, ha lamentado a la conclusión del acto la exclusión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y del presidente de la Diputación, Toni Pérez, y ha acusado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de negarse a recibirle formalmente en más de dos años.

Ruz ha subrayado que acudía “en calidad de alcalde de Elche, municipio donde se ubica el aeropuerto” y ha expresado su malestar por la ausencia de representantes autonómicos y provinciales en un acto “de relevancia nacional”. “Lamento profundamente que no haya sido invitado ni el presidente de la Diputación ni nadie del Consell”, ha recalcado, añadiendo que la convocatoria oficial al Ayuntamiento de Elche se recibió “apenas unos minutos antes de las 14 horas del miércoles”.

El regidor ilicitano ha pedido al Ejecutivo central “un ejercicio de responsabilidad” y ha defendido que se deben “cuidar las instituciones, porque estamos al servicio de todos”. También ha recordado que el aeropuerto no solo depende del Gobierno de España, sino también de la Generalitat, que tiene competencias directas en materia de infraestructuras y movilidad.

Demandas históricas

Más allá de la polémica institucional, Ruz ha aprovechado su presencia en el acto para insistir en las demandas históricas de Elche relacionadas con el aeropuerto y su entorno. Ha recordado que ha remitido seis escritos solicitando una reunión con el ministro Puente sin obtener respuesta. “Cualquier infraestructura que sirva al aeropuerto, desde los viales hasta las ferroviarias, transcurre por el término municipal de Elche, y pese a seis peticiones no nos han concedido ni una sola reunión”, ha manifestado.

Entre las prioridades que ha detallado al ministro figuran la conclusión de la Ronda Sur, las expropiaciones pendientes y, sobre todo, la conexión ferroviaria. “De nada sirve invertir cientos de millones en el aeropuerto si sigue sin estar conectado con el tren que pasa a apenas un kilómetro”, ha advertido, antes de enumerar proyectos como la Variante de Torrellano o las conexiones con la estación de AVE de Elche y el Parque Empresarial.

El alcalde de Elche ha asegurado que ha intentado entregar una carta a Puente para exponer estas cuestiones, pero que el ministro “ha decidido no aceptarla”, por lo que finalmente la ha recibido su jefa de Gabinete. Después del acto, Ruz ha podido dirigirse personalmente al responsable de Transportes, pero la respuesta le ha parecido insuficiente. “Ha dicho que se va a informar y que nos dirá. Lo de siempre. No se ha comprometido a una reunión”, ha afirmado con gesto de decepción.

Dudas sin despejar

La presencia de Sánchez tampoco ha despejado, para el alcalde de Elche, las dudas sobre las grandes reivindicaciones pendientes en el aeropuerto. Ruz ha confesado que esperaba un anuncio sobre la segunda pista y sobre las conexiones con la propia terminal. “Es el único aeropuerto de España y de Europa de esta envergadura que sigue sin estar conectado con el ferrocarril”, ha denunciado antes de añadir: “Hay que empezar la casa por los cimientos y no al revés”.

En esta línea, ha reiterado que seguirá insistiendo en un encuentro formal con Puente para trasladarle de primera mano las necesidades de Elche y de la terminal. “No vamos a hablar de nada personal, solo de la ciudad de Elche, que es el término municipal en el que se ubica el aeropuerto”, ha concluido.

El trasfondo político ha estado también presente en el acto, al que han asistido los ministros Puente y Diana Morant, así como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. La ausencia de Mazón y de Toni Pérez supone un nuevo episodio del desencuentro entre el Ejecutivo central y la Generalitat tras la dana del 29 de octubre en Valencia, que dejó 229 víctimas mortales y marcó un enorme punto de fricción entre Sánchez y el presidente autonómico.