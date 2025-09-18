El PSPV abre su curso en la Vega Baja con la vivienda y la emergencia climática en el centro de la agenda

El PSPV-PSOE inaugura este viernes y sábado en Guardamar del Segura y Torrevieja el nuevo curso político con un doble foco: el derecho a la vivienda y la lucha contra el cambio climático. Las jornadas reunirán a dirigentes, militantes y simpatizantes en la Vega Baja y culminarán con un acto de clausura encabezado por la secretaria general del PSPV, Diana Morant, en el que se fijará la hoja de ruta de los próximos meses.

Fuentes socialistas destacan que la vivienda será uno de los grandes ejes de este curso político, en línea con el anuncio realizado esta semana por el presidente Pedro Sánchez sobre el derecho a compra con alquiler y la retirada de pisos turísticos ilegales. Recuerdan que la provincia de Alicante encabeza el listado autonómico, con 4.734 alojamientos no autorizados notificados a las plataformas digitales, más de la mitad de los detectados en la Comunidad Valenciana. «Solo en Torrevieja se han eliminado 700 pisos turísticos», recalcan, al tiempo que alertan de que la proliferación de este tipo de viviendas tensiona el mercado y expulsa a jóvenes y familias del acceso a un hogar.

Emergencias

Las mismas fuentes subrayan la necesidad de avanzar hacia un modelo moderno de gestión de emergencias, en contraposición con la respuesta del Consell de Carlos Mazón durante la dana del pasado 29 de octubre, y recuerdan las quejas de los bomberos de la provincia este verano por su situación ante los incendios. «La emergencia climática exige anticipación, coordinación y visión de futuro», insisten. También remarcan que la defensa de los servicios públicos, en especial la sanidad y la educación, será otra de las prioridades de la agenda socialista “frente a los recortes aplicados por el actual Gobierno autonómico”.

El programa arrancará este viernes en Guardamar con una reunión interparlamentaria en la que los portavoces socialistas de diferentes instituciones presentarán sus iniciativas, seguida por la primera ejecutiva nacional del PSPV del curso, que se celebrará por la tarde en el mismo municipio. También por la tarde tendrá lugar además un encuentro con representantes de la comunidad palestina en València para analizar la situación en Gaza y reafirmar el compromiso del partido con la defensa de los derechos humanos.

Segunda jornada

La segunda jornada, el sábado, se trasladará a Torrevieja con un debate sobre anticipación, adaptación y resiliencia en tiempos de emergencia climática. Participarán la eurodiputada Leire Pajín, la politóloga Cristina Monge, el catedrático de la Universidad de Alicante Juan Antonio Marco y la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez. El encuentro culminará con la clausura de Morant, junto al secretario provincial, Rubén Alfaro, en un acto abierto a la militancia.

Desde el PSPV subrayan que «estas jornadas marcarán el camino a seguir para este nuevo curso político», en el que seguirán «trabajando y dando voz a la sociedad valenciana, que está pidiendo desde hace ya diez meses que Mazón, ante su anomalía democrática, dimita y convoque elecciones».