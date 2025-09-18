Sánchez visita Alicante entre reproches cruzados y ausencias sonadas

Aunque la visita de Pedro Sánchez tenía el objetivo de anunciar la mayor inversión de la historia para los aeropuertos españoles, con 1.154 millones de euros para el de Alicante-Elche, el paso del presidente por la provincia ha contado con su dosis de contenido y polémica política. Desde la no invitación al presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, hasta varios de los mensajes lanzados por Sánchez, en un acto acotado a pocos participantes y que ha durado menos de una hora, el encuentro ha abordado varios puntos de la actualidad nacional.

La cita ha puesto de manifiesto, una vez más, que la relación entre la administración central y la autonómica es, en el mejor de los casos, inexistente y no se tiende ningún puente para la reconstrucción de la Comunidad Valenciana. Prueba de ello es que el jefe del Consell no ha sido invitado al acto, al que tampoco estaba citado el presidente de la Diputación de Alicante, y presidente del PP, Toni Pérez. “No tienen competencias en las materias que se van a abordar hoy”, han argumentado desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente.

El discurso de Sánchez ha girado en torno a la inversión que se va a realizar en los aeropuertos, pero el presidente no ha perdido la oportunidad para ofrecer su parecer sobre otras cuestiones. A la hora de hablar del transporte aéreo, ha recalcado la incidencia que tiene el cambio climático en la Comunidad Valenciana, en referencia a la dana del año pasado y la gestión del Consell de Mazón. La defensa de los datos económicos de España, su apuesta por la vertebración del país, llevando actos de este tipo fuera de Madrid o Barcelona, o la importancia de desarrollar políticas de turismo sostenible, son algunas de las ideas que ha compartido el dirigente socialista.

Pedro Sánchez, entre Óscar Puente y Maurici Lucena, este jueves en el aeropuerto / Rafa Arjones

Miguel Hernández

Sánchez también ha confrontado las políticas en materia de memoria democrática de Vox y el PP cuando ha enfatizado que el aeropuerto de Alicante-Elche lleva el nombre del poeta Miguel Hernández. En este contexto, cabe recordar que Alicante lleva años esperando la luz verde del Gobierno para que su estación de tren sea bautizada con el nombre de Eusebio Sempere. Antes de Sánchez ha tomado la palabra Puente, que también ha dejado algún que otro recado, como el que le ha lanzado a Ryanair, a la que le ha dicho que las tarifas de AENA son las más competitivas de Europa.

Más allá de la compañía del titular de Transportes, Sánchez ha llegado escoltado por otra ministra, Diana Morant, cuya presencia en la cita se justifica más por ser la secretaria general del PSPV que por las competencias propias de su ministerio. Con ellos también han aparecido en escena la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente de AENA, Maurici Lucena, que también ha tomado la palabra, en un discurso en el que ha mostrado su agradecimiento a Sánchez y Puente.

La comitiva presidencial ha sido recibida en el espacio en el que se ha anunciado la inversión en los aeropuertos por el secretario de Estado Arcadi España, el alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, el director general de AENA, Javier Marín, y la directora del aeropuerto, Laura Navarro. Entre las autoridades políticas presentes en la cita también se encontraba el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, mientras que la representación del Ayuntamiento de Alicante ha recaído en el concejal Carlos de Juan, ya que el alcalde, Luis Barcala, no ha podido acudir por su viaje a China.

Corrillos

Finalizados los discursos que han dado forma al acto, Sánchez no ha tardado más de un cuarto de hora en abandonar las instalaciones aeroportuarias, acompañado por la misma comitiva con la que ha llegado y un reguero de asesores tras ellos. Previamente, Sánchez ha formado un corrillo con Puente y Marín, mientras Morant y Bernabé departían con Lucena y España. El ilicitano Ruz se ha acercado posteriormente a Puente y después ha contado a los medios que le ha entregado una carta, que el ministro ha rechazado, y ha expresado su malestar tanto por la ausencia de Mazón como por el hecho de que el titular de Transportes no atienda a sus reivindicaciones.

La primera visita de Sánchez a la provincia en año y medio, después de que en 2024 acudiera a la desaladora de Torrevieja y protagonizara un acto en la ciudad de Alicante para reivindicar la memoria democrática, en contraposición a las políticas que estaban aplicando el PP y Vox en las autonomías que gobernaban conjuntamente, se ha saldado de forma rápida y sin la posibilidad de que los medios preguntaran directamente al presidente, por lo que no se le ha podido abordar sobre las tareas pendientes que el Gobierno central arrastra desde hace décadas en el territorio alicantino.