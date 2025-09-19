De Gaza a la Vega Baja: el PSPV abre curso político entre llamadas a la paz y críticas a Mazón

El Gobierno de Pedro Sánchez viene abrazando fuertemente la causa palestina en las últimas semanas y Diana Morant, secretaria general del PSPV, ha abierto su discurso en Guardamar, donde los socialistas abren este viernes su curso, sumándose a ello. La también ministra ha subrayado que “los socialistas y el Gobierno de España estamos al lado de la ciudadanía que quiere que alcemos la voz por la paz”, en referencia a la situación en Gaza. Morant ha evocado además la guerra de Irak, “injusta, impuesta por Aznar”, y ha lamentado que el expresidente “ha vuelto a defender las guerras y no la paz, la mentira y no la verdad, justificando lo que ahora es un genocidio”.

En esta contexto, cabe recordar que uno de los “platos fuertes” de la apertura del curso de los socialistas es la reunión que se mantendrá en la tarde del viernes con representantes de la comunidad palestina en Valencia.

La dirigente socialista ha destacado el simbolismo de Guardamar, al que ha calificado de “bastión socialista, un refugio de derechos y libertades”, y ha valorado el trabajo del alcalde [José Luis Sáez] y su equipo de gobierno para mantener los servicios públicos. También ha subrayado la importancia de la comarca para el PSPV, con una segunda jornada prevista este sábado en Torrevieja: “Para nosotros la Vega Baja es fundamental, entendida desde la integración y el respeto a la diversidad. El PP siempre recurre a guerras ficticias, como la del agua o la de la lengua, para tapar su mala gestión”.

Morant ha dedicado una vez más buena parte de su intervención a cargar contra Carlos Mazón y el Consell por su controvertida gestión de la dana del 29 de octubre. “El primer problema de los valencianos es el presidente de la Generalitat. El 80 % no quiere que Mazón siga. El segundo es su gobierno, que suspendió el curso pasado”, ha afirmado. Ha añadido que “229 personas murieron ese día no por la emergencia climática, sino por la nefasta gestión del Consell” y ha exigido un adelanto electoral para que los valencianos decidan en las urnas.

Grabaciones del Cecopi

En relación con los últimos autos judiciales y la difusión de las grabaciones del Cecopi, Morant ha sostenido que “el periodismo y los organismos públicos tienen la obligación de transmitir la verdad” y ha reclamado la entrega de todos los vídeos y audios registrados: “Nunca para superar una crisis la receta es la mentira y ponerle obstáculos a la verdad”.

Sobre las declaraciones de este viernes del presidente de la CHJ, Miguel Polo, ante la jueza y el fiscal de la dana la dirigente socialista ha considerado que son “una prueba más” de la mala gestión del PP durante la dana. “El Consell tenía toda la información, pero son unos inútiles y ponen en peligro a la ciudadanía. Lo que necesitamos es la asunción de responsabilidades políticas de los que estaban en el bar o no sabían tomar decisiones”, ha recalcado.

Formación Profesional

En clave local, Morant ha reclamado la recuperación de la inversión de 17 millones para el centro de Formación Profesional de Guardamar, “una infraestructura estratégica para los jóvenes que el anterior gobierno del presidente Puig dejó comprometida y que ahora Mazón ha eliminado”. También ha admitido no estar al día sobre la situación de las casas de la playa de Babilonia, aunque ha avanzado que se informará con el alcalde a lo largo del fin de semana.

Por último, ha defendido la capacidad de diálogo del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. “Trabajamos con los demás grupos parlamentarios para que ese Presupuesto vea la luz. No vamos a cansarnos de practicar lo que ha tenido tanto éxito en esta legislatura y en la anterior: el diálogo”, ha concluido Morant, que insiste en presentar al PSPV como “la alternativa al mal gobierno del PP y Vox en la Comunidad Valenciana”.