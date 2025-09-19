Miguel Polo (CHJ): "Mazón dirigía y daba la palabra" en el Cecopi por la noche

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo Cebellán, ha asegurado ante la jueza y el fiscal de la dana que [Carlos] Mazón dirigía y daba la palabra" en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, ya entrada la noche, según fuentes conocedoras de su declaración.

Polo ha roto hoy su silencio diez meses y medio después de la barrancada, al comparecer ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. Estaba citado a las 9.30 horas, aunque su declaración ha empezado poco antes de las 10 de la mañana. El presidente del organismo de cuenca sigue declarando, tras dos pequeños recesos, uno a media mañana y otro al mediodía para comer, y su declaración continúa en respuesta a las acusaciones particulares (casi una treintena). Después aún tendrá que responder a los abogados de las defensas de los dos acusados: Salomé Pradas y Emilio Argüeso.

El protagonismo de Mazón se habría producido durante el Cecopi ya bien entrada la noche, alrededor de las 23 horas del 29 de octubre, según Polo. El presidente, como se desveló el 26 de febrero, llegó al Cecopi ubicado en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana a las 20.31 horas del 29 de octubre, tras asegurar en los meses anteriores que llegó "pasadas las 19 horas".

Polo no ha confirmado en qué momento exacto se incorporó Mazón al Cecopi. Aunque cuando lo hizo ha explicado que "Mazón escuchaba lo que iba sucediendo en el Cecopi, no le hacían un resumen". Fue después, a partir de las 23 horas (el Cecopi se prolongó hasta la madrugada del 30 de octubre) cuando el presidente de la Generalitat era "el que daba y quitaba la palabra" y "llevaba las riendas".