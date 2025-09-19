Polo (CHJ) dice que supo alrededor de las 18:45 del intenso caudal que bajaba por el Poyo pero no había "capacidad de reacción"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha asegurado este viernes ante la jueza de Catarroja que supo de la intensa crecida en el barranco del Poyo alrededor de las 18:45 horas a través del personal del organismo que dirige.

En su declaración como testigo ante la instructora, Polo ha explicado también que nunca dijo que la presa de Forata fuese a colapsar, sino que había riesgo de vertido por coronación.

Polo ha testificado que minutos después de las 19 horas de aquel 29 de octubre, Emergencias de la Generalitat les volvió a conectar con la sala del Cecopi y se dio cuenta de que todavía no se ha había enviado ningún mensaje de alerta (que finalmente llegó a los móviles de la población a las 20:11 horas).

Dijo que enviasen "algo"

Según ha asegurado, la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, leyó un texto y preguntó si le parecía bien, a lo que él respondió, "con el micro cerrado", que no le parecía bien, pero que enviasen algo.

En ese momento, asegura, se habla de enviar dos mensajes, uno a toda la provincia de Valencia y otro a las comarcas de la Ribera Alta y la Hoya de Buñol, a lo que desde la CHJ se indica que se añada también la Ribera Baixa y l'Horta Sud.

En ese momento de la tarde Polo asegura haber recibido una llamada del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para preguntar "¿qué está pasando?", a lo que el presidente de la CHJ responde "que ahí nadie toma ninguna decisión, nadie hace nada".

"No había capacidad de reacción"

asegurado en su testifical de este viernes, a preguntas del fiscal, que no era "relevante" informar sobre la evolución de la crecida de barrancos como el del Poyo porque no había capacidad de reacción.

Según ha podido saber EFE de fuentes presentes en la declaración que tiene lugar hoy en los juzgados de Catarroja, el fiscal ha preguntado a Polo el motivo por el cual la CHJ no informó entre las 16:15 y las 18:43 horas del cauce del Poyo, a lo que éste ha respondido que se da información de los grandes ríos, porque de los barrancos no hay tiempo de reacción.

Según la documentación aportada hoy a la causa por la CHJ, a la que ha tenido acceso EFE, hay dos avisos de la Confederación a las 15:04 y 16:13 horas donde informa del descenso progresivo del caudal del barranco del Poyo hasta los 28,7 m3/segundo, y ya no hay más avisos hasta las 18:43, donde este mismo organismo avisa de un caudal de 1.686 m3/segundo, con tendencia ascendente.

Sobre los correos

El fiscal ha insistido en preguntar por qué la CHJ informó de un caudal superior a los 1.800 litros en el Poyo y no de la evolución previa, a lo que Polo ha respondido, siempre según las fuentes presentes en la declaración, que habría sido un correo redundante y que esa información debía llegar a Emergencias por otra vía.

De nuevo, el ministerio público ha preguntado a Polo quién decide notificar a las 16:15 horas y posteriormente a las 18:43, y si esa acción dependía de algún técnico de la CHJ, a lo que el máximo responsable de este organismo ha respondido que sí, y ha mencionado a tres personas, tras insistir en que no era "relevante" esa información porque no había capacidad de reacción a partir de esos datos.

El fiscal se ha interesado en saber si, entonces, la única información que ofreció Polo al Cecopi fue la de la presa de Forata, a lo que Polo ha respondido que era la única relevante a los grandes cauces.

Ha explicado el testigo que, desde seis meses antes de la dana, todos los SAIH de España vuelcan sus datos en una plataforma a la que tienen acceso los centros autonómicos de emergencias.