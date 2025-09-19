Miguel Polo, presidente de la CHJ, declara en la causa de la dana: "No tenemos absolutamente nada que ocultar"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)Miguel Polo Cebellán ya está en el interior de los Juzgados de Catarroja para declarar. Hace unos minutos, Polo ha accedido a pie al tribunal tras casi un año de silencio tras las terribles inundaciones del 29-O. El máximo responsable de la CHJ ha sido llamado a declarar como testigo ante la jueza y el fiscal de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.

Ante decenas de cámaras, con las voces de fondo de un grupo de personas que defienden teorías de la conspiración y que protestaban frente a los Juzgados y con trabajadores asomados a las ventanas del edificio, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Jíucar, Miguel Polo, ha llegado esta mañana a los juzgados de Catarroja a declarar como testigo en la causa de la dana. Polo, que se ha detenido apenas un minuto a la entrada del edificio para atender a los periodistas, ha prometido atender a la prensa a su salida.

"Nada que ocultar"

No tiene miedo, ha dicho. "Ninguno", ha respondido a las preguntas de los periodistas. Mientras se escuchaban de fondo los gritos de una decena de personas, algunas familiares de fallecidos, que difundían teorías negacionistas y denunciaban una conspiración de las administraciones para generar la dana, ha reconocido, eso sí, que "venir aquí en estas condiciones no es agradable". "Pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar", ha asegurado.

Antes de su llegada, máxima expectación frente al edificio de los juzgados. Decenas de cámaras y periodistas aguardaban la llegada del responsable de la CHJ. Varias trabajadoras del juzgado, asomadas a la ventana, vigilaban lo que ocurría. "No somos juezas", han advertido. Desde el primer piso, han asegurado a los periodistas que es el día en que más movimiento han visto desde que se les trasladó a esta localidad de l'Horta Sud. Antes estuvieron trabajando en la Ciudad de la Justicia de València, mientras avanzaba la reforma de los juzgados, dañados por la dana. A esta expectación se han sumado los manifestantes, apenas una decena, que han recibido con gritos a Polo al llegar.

Polo está obligado a decir verdad. Y también deberá contestar a todas las preguntas de la jueza, el fiscal, las cuarenta acusaciones particulares y populares y los abogados de las defensas de los dos acusados, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso. Aunque su condición de testigo se ha intentado cambiar por parte de algunas acusaciones populares, que han solicitado su imputación ante el supuesto "apagón informativo" de la CHJ, esgrimido por la Generalitat desde los días posteriores de la dana. Una petición que se ha topado con la negativa de la jueza de la dana, cuyas decisiones han avalado los seis magistrados de la sección segunda de la Audiencia de València, por unanimidad.

Remisión de correos

Sobre las acusaciones vertidas contra la CHJ para investigar a Miguel Polo y otros responsables del organismo de cuenca, la magistrada de Catarroja ha asegurado en varios autos que la ausencia de información sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo que se le atribuye "resulta desmentida por la remisión de correos del SAIH (Sistema automático de información hidrológica), así como por la posibilidad de acceso al mismo". Por tanto, señalaba la magistrada en otra resolución, "ni de forma paralela [se puede] atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni a prácticamente todos los cargos directivos o no de dicho organismo".

"Acabarán saliendo y aflorando todas las responsabilidades; la Confederación HIdrográfica del Júcar hoy declarará sobre extremos muy importantes, sobre los tiempos, los correos, la influencia que tenían en las obras que tenían que realizar", ha consideradola letrada que representa a Vox, Marta Castro. Desde Vox han convocado a la prensa a unas declaraciones de esta abogada. Castro ha entrado a los juzgados, donde representa a Vox como acusación, no así el síndic del grupo parlamentario, José María Llanos, que se ha sumado al canutazo para limitarse a afirmar que la comisión de investigación en las Corts "no se va a bloquear".