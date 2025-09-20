Morant apunta al PP de Feijóo: "Vienen a Alicante a aplaudir y dar palmaditas en la espalda a Mazón"

El PSPV-PSOE ha celebrado este sábado en Torrevieja el culmen de las dos jornadas con las que ha inaugurado el nuevo curso político, escogiendo este año la Vega Baja como escenario simbólico para abrir la temporada. La cita se inició el viernes en Guardamar del Segura, donde la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, puso el foco en la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la tragedia de la dana y en asuntos internacionales como la situación en Gaza.

En su intervención este sábado en Torrevieja, Morant ha reprochado al PP que "venga a Alicante a aplaudir y dar palmaditas en la espalda a Mazón", en referencia a la visita de Alberto Núñez Feijóo el pasado junio, cuando elogió los presupuestos pactados con Vox y evitó pronunciarse sobre el futuro político del jefe del Consell.

En cambio, el secretario general del PP, Miguel Tellado, sí cerró filas en torno a Mazón en el arranque del curso popular en Benidorm hace unos días: "Tenemos que trabajar unidos bajo el liderato de Mazón", afirmó, en un gesto interpretado como un espaldarazo de Génova al dirigente alicantino.

"Lo pagarán en las urnas"

Morant ha acusado a los populares de tener "sobre su conciencia la vida de 229 personas" y ha advertido que "los valencianos y valencianas no lo vamos a olvidar nunca". Además, auguraba que "en el PP ni tienen perdón ni han pedido perdón, lo pagarán en las urnas". La líder del PSPV ha insistido en que "no nos vale Mazón ni su Consell de la reconstrucción fake ni su cuarto gobierno", y ha reclamado una convocatoria electoral "para devolver la voz al pueblo".

Alfaro, Morant, Soler y Bernabé, este sábado en Torrevieja. / INFORMACIÓN

Por su parte, el secretario provincial del PSPV en Alicante, Rubén Alfaro, ha señalado que "el verano catastrófico que hemos vivido ha demostrado que no hay presidente del PP capaz de dar respuesta a las emergencias". A su juicio, "no hace falta una bola de cristal para saber que el PP no mira a las personas".

La eurodiputada socialista Leire Pajín y la comisionada para la reconstrucción del Gobierno de España, Zulima Pérez, ha participado este sábado en una mesa de debate con expertos donde han abordado las consecuencias del cambio climático y la respuesta de las administraciones. Durante el debate la eurodiputada Leire Pajín ha defendido que "los valencianos y valencianas necesitamos un gobierno decente con capacidad de dar respuesta a la emergencia climática que estamos viviendo” y ha urgido a "aprender de lo que se vivió en la dana de la Vega Baja en 2019 donde la Generalitat se anticipó salvando visas". Además, ha señalado que "la emergencia climática es uno de los grandes retos que tenemos por delante y por eso necesitamos un gobierno decente con capacidad de respuesta". Por su parte, la comisionada para la reconstrucción Zulima Pérez ha puesto en valor el trabajo del Gobierno de España y ha apostado por "defender a los gobiernos valientes que de verdad hacen frente al cambio climático y nos hacen más resilientes frente al mismo". Con ello, Pérez ha denunciado que "existan instituciones que se dediquen a desinformar a la gente, algo que es absolutamente intolerable" y se ha comprometido a seguir trabajando para que la reconstrucción llegue a todas las personas que lo necesiten".

Las jornadas, que han reunido a dirigentes, militantes y simpatizantes en la comarca, concluyen con el foco puesto en Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, a pocos días de cumplirse el primer aniversario de la dana, cuya gestión sigue siendo uno de los principales ejes de confrontación política entre socialistas y populares en la Comunidad.