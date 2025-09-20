El PP pide que Miguel Polo comparezca con urgencia en las Cortes Valencianas

El portavoz del PP en la comisión de investigación sobre la dana de las Cortes, Nando Pastor, ha anunciado este sábado que va a solicitar la comparecencia urgente del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, tras su declaración como testigo ante la jueza instructora de la causa penal de la dana.

El PP va a pedir a la Mesa de la comisión que se reúna para estudiar si es posible que la comparecencia de Polo, ya aprobada en el plan de trabajo, se produzca en la próxima reunión, convocada para el 30 de septiembre, con el fin de que despeje "cualquier duda" sobre la actuación de la CHJ el 29 de octubre.

"Los que han estado diez meses dando lecciones y colocando al PP en el centro de la diana, nos dicen ahora que no se podía prever lo que iba a suceder. Los que se jactaban de informar puntualmente son los mismos que ahora reconocen que despreciaron el correo con la alerta del Poyo", ha señalado el diputado popular en un comunicado.

Control del barranco

Pastor ha añadido que "los responsables de controlar el barranco durante todo el día e informar confiesan que se enteraron de lo que pasaba casi a las 7 de la tarde", y ha considerado que "han sido diez meses de estafa narrativa a los valencianos".

El diputado ha señalado que es "urgente" que Polo comparezca "lo antes posible" en la comisión de investigación de las Cortes, porque "tras diez meses de silencio, ha desmontado el relato oficial de la izquierda y, en concreto del PSOE".

"Ofensivo"

Según ha señalado "es inaudito y ofensivo conocer que, diez meses después de la riada, el socialista Miguel Polo, responsable de controlar e informar sobre lo que ocurría en el barranco del Poyo, que es donde se concentró el mayor número de víctimas mortales, estaba en Babia, no se enteró de nada y de lo que se enteraba, le restaba importancia y no lo consideraba relevante".

El parlamentario popular ha señalado que el presidente de la CHJ "ha aportado nuevas luces a la investigación" en su declaración y ha aseverado que "no es de recibo que declare una cosa a la jueza y luego lo niegue a la salida", por lo que quieren saber "la verdad".

"Aquí no hablamos solo de un político que se esconde; hablamos de un Gobierno socialista que durante horas miró hacia otro lado, que ni controló ni avisó de lo que estaba pasando en el centro de la catástrofe", ha insistido Pastor.

"Unos incompetentes"

En su opinión, se ha demostrado que "quienes presumían de hacerlo todo bien y estar al tanto de todo, han resultado ser unos incompetentes y unos negligentes al frente de sus responsabilidades públicas, por las cuales siguen en el sitio y cobrando un sueldo público hoy".

El portavoz popular ha afirmado que "la gestión nefasta de Polo fue una verdadera trampa mortal" y ha demostrado "no saber qué se llevaba entre manos", por lo que "es un peligro público" y debe ser destituido "de urgencia".