Así será el discurso de Mazón en un Debate de Política General marcado por la dana
El presidente de la Generalitat ultima en Alicante los detalles de una intervención que abrirá con un recuerdo a las víctimas de la riada del 29 de octubre de 2024
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ultima en Alicante los detalles de su intervención en el Debate de Política General que arrancará el próximo lunes 23 de septiembre en Les Corts. La sesión servirá para dar cuenta de la acción del Consell durante el último año, marcado por la riada del 29 de octubre de 2024 y sus consecuencias en los municipios afectados.
Un arranque con recuerdo a las víctimas de la dana
El discurso comenzará con un homenaje a las personas fallecidas en la dana del 29 de octubre en Valencia y a los daños sufridos en las localidades afectadas. Mazón recordará los recursos y acciones destinados a la reconstrucción de las zonas y pondrá de relieve la celeridad de la respuesta de la administración autonómica tras la catástrofe.
Balance de compromisos y políticas aplicadas
A continuación, el president hará balance de los compromisos adquiridos en el Debate de Política General del año pasado y de su grado de ejecución. El repaso incluirá las políticas aplicadas en la Comunidad Valenciana, tanto en materia fiscal como social, y los avances registrados en la atracción de inversiones al territorio valenciano.
Nuevos proyectos y propuestas
En el último tramo de su intervención, Mazón anunciará sus nuevos proyectos basados en “políticas de libertad”, con los que pretende consolidar lo que define como el cambio político en la Comunitat Valenciana.
Reivindicación ante el Gobierno central
El jefe del Consell apostará por un discurso enérgico y reivindicativo frente al Gobierno de España, en el que reclamará más inversiones y un sistema de financiación adecuado que permita garantizar la prestación de los servicios públicos. Sin embargo, subrayará también la importancia del diálogo y el acercamiento institucional para asegurar la estabilidad y la prosperidad de la sociedad valenciana.
