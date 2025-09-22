La falta de personal en Contratación provoca un nuevo choque entre Compromís y el PP en la Diputación de Alicante

El departamento de Contratación de la Diputación de Alicante se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre Compromís y el equipo de gobierno del PP. La coalición valencianista ha denunciado un “colapso” en el área por la falta de recursos humanos y el atasco de expedientes, mientras que los populares rechazan los datos y acusan a la oposición de “inflar cifras para generar alarma”, aunque admiten puestos por cubrir en un área clave para el funcionamiento de la institución.

Compromís sostiene que con Toni Pérez al frente de la institución “se acumulan centenares de proyectos”. Para fundamentar su denuncia, la coalición se apoya en la respuesta oficial remitida por el propio diputado de Contratación, Juan de Dios Navarro, el pasado 28 de julio. En ese escrito, Navarro reconocía que el área dispone de 32 puestos, de los cuales siete están ocupados por funcionarios de carrera (21,87 %), trece por interinos o provisionales (40,63 %) y doce permanecen vacantes (37,50 %), siempre según el documento firmado por el diputado.

Expedientes

Según Compromís, en 2025 se han abierto 283 expedientes de contratación: 143 han sido adjudicados y 140 “siguen encallados en tramitación”. También sitúan en el 60 % la ejecución del Plan Planifica de la pasada legislatura y señalan como grandes cuellos de botella la redacción de pliegos, las adjudicaciones y las obras propias de la institución, con retrasos superiores a dos años. “Es inadmisible que casi la mitad de los proyectos estén bloqueados. La culpa no es de los trabajadores, sino de la nefasta gestión de recursos humanos”, lamenta el portavoz de los valencianistas, Ximo Perles.

Desde el PP niegan las cifras de Compromís y aseguran que actualmente el departamento de Contratación tiene 30 puestos, de los que solo cinco permanecen vacantes —tres auxiliares, un técnico medio de gestión y un técnico de gestión económica— y que ya se está siguiendo el procedimiento para cubrirlos. Además, recalcan que desde 2020 se han incorporado diez plazas nuevas. “No es cierto que haya 140 expedientes parados. Están en distintas fases de tramitación, lo que no significa que estén bloqueados”, replican. Los populares subrayan que los expedientes del anterior Plan Planifica “ya están todos en marcha” y que el actual programa “sigue su curso, sujeto a los plazos que marca la ley”.

Proaguas

El enfrentamiento llega pocas semanas después de otra polémica que enfrentó a ambos grupos en torno a Proaguas Costa Blanca. Compromís criticó entonces el pago de casi 18.000 euros a un despacho privado para elaborar un informe jurídico, cuando la Diputación dispone de sus propios servicios legales. El PP defendió la legalidad del procedimiento y acusó a la coalición de “tergiversar la información para hacer política partidista”.

Ahora, Compromís reclama la cobertura urgente de las plazas vacantes en Contratación y un plan de refuerzo que evite bloqueos en proyectos financiados con dinero público. El PP, por su parte, insiste en que el área funciona con normalidad y acusa a la oposición de tratar de generar un “relato catastrofista” de la gestión provincial.